Successo per Basket e salute, il congresso Reyer che svela i segreti di una squadra sana e vincente

Sabato 24 giugno si è tenuta presso il DoubleTree by Hilton Venice North a Mogliano Veneto la prima edizione del congresso scientifico Basket & Salute, organizzato dall'Umana Reyer e dedicato alla gestione sanitaria di una squadra di pallacanestro professionistica.

La gestione della salute di una squadra di basket, infatti, è affidata ad un team multidisciplinare (medici, fisioterapisti, preparatori atletici, nutrizionisti, psicologi) che si trova quotidianamente di fronte a numerose sfide. La stretta collaborazione di tali figure è quindi la chiave per garantire un’assistenza d’élite ai giocatori nel corso delle lunghe e intense stagioni sportive. Tramite questa giornata di aggiornamento e di confronto tra professionisti delle società di Serie A che lavorano ogni giorno nella pallacanestro, l'Umana Reyer ha voluto offrire una panoramica sulla gestione dell’atleta di basket al giorno d’oggi. Al congresso (Corso ECM Residenziale n. 1422-386932 – Crediti Formativi ECM: 6), di cui Stefano Palermi, Medico Chirurgo orogranata, specialista in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico è stato responsabile scientifico, hanno partecipato 80 professionisti che hanno ascoltato e interagito con i relatori che ringraziamo ed elenchiamo di seguito:

Stefano Suraci, Medico Chirurgo, specialista in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico - Reale Mutua Basket Torino;

Michele Ronchi, Medico Chirurgo, specialista in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico - Medico sociale EA7 Emporio Armani Olimpia Milano;

Francesca Conte, Medico Chirurgo, specialista in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico, Medico Nazionali giovanili femminili FIP;

Alberto Dorigo, Medico Chirurgo, specialista in Radiodiagnostica Casa di Cura Giovanni XXIII Monastier - consulente Umana Reyer Venezia e Nutribullet Basket Treviso;

Michelangelo Beggio, Medico Chirurgo, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa - Responsabile coordinatore Area Riabilitativa Policlinico S. Marco, Mestre Venezia - Staff medico Umana Reyer Venezia;

Federica Tognalini, Psicologa dello Sport - Umana Reyer Venezia;

Giulia Baroncini, Biologo, Nutrizionista, MSc, IOC Sport Nutrition, ISAK Level II - EA7 Emporio Armani Olimpia Milano;

Alberto Vascellari, Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Medico Ortopedico Nutribullet Basket Treviso;

Pierfrancesco Bettinsoli, Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia - Responsabile staff sanitario e ortopedico Pallacanestro Brescia;

Antonio Orgiani, Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia - New Basket Brindisi;

Federico Munarin, Medico Chirurgo, specialista in Medicina del Lavoro e Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico - Umana Reyer Venezia, ex Direttore Distretto Sociosanitario;

Leopoldo Buttinoni, Fisioterapista, Umana Reyer Venezia;

Giacomo Beccucci, Fisioterapista, Aquila Basket Trento;

Davide Ferioli, Head Strength and Conditioning Coach Happy Casa Brindisi.