Uscito il sorteggio BKT Eurocup 2023/24: ecco le avversarie della Reyer

L'urna di Barcellona ha espresso i suoi verdetti: l'Umana Reyer giocherà la regular season della BKT Eurocup 2023/24 nel gruppo A.

Le avversarie degli orogranata sono:

Hapoel Tel Aviv (Israele)

Joventut Badalona (Spagna)

Cedevita Olimpia Lubiana (Slovenia)

Paris Basketball (Francia)

Wolves Vilnius (Lituania)

Besiktas Istanbul (Tuchis)

Veolia Towers Hamburg (Germania)

Prometey Slobozhanske (Ucraina)

London Lions (Inghilterra)

Nei due gironi da 10 squadre le prime 6 classificate si qualificano per gli ottavi di finale. La stagione regolare prenderà il via il 3 ottobre. Gran Canaria, campione in carica, giocherà nel gruppo B insieme all'italiana Trento.