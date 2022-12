La Reyer incontra Brindisi, De Raffaele: «Proseguire con solidità maggiore e attenzione maggiore su alcuni aspetti»

Quella di domenica 4 dicembre sarà la 41° sfida in Serie A tra Umana Reyer e Happy Casa Brindisi (bilancio 30-10 per Venezia). E’ una partita diventata ormai una classica considerando anche che i due Club si sono contesi finali come la promozione di B1 della stagione 2007/2008 e la Coppa Italia, nel 2019/20, entrambe vinte dell’Umana Reyer. La palla a due è in programma al PalaPentassuglia alle ore 12. Riccardo Moraschini, Derek Willis e coach Frank Vitucci sono gli ex della sfida. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports ed Eurosport 2.

Coach De Raffaele prepartita: «Credo che la cosa più importante per la prossima partita sia avere la capacità di contenere gli uno contro uno dei vari giocatori di Brindisi, che sono, soprattutto per quanto riguarda i due esterni americani, Reed e Bowman, e internamente Perkins, i talenti che hanno la possibilità di crearsi un vantaggio per segnare. Non che Burnell o altri siano meno incisivi, ma solitamente dalle azioni di questi giocatori nascono sempre dei vantaggi, per cui credo che la capacità di saperli contenere e limitare, naturalmente tenendo conto anche degli altri giocatori, sia un elemento importante, unito al controllo dei rimbalzi sapendo che è un’altra partita fuori casa, su un campo che è notoriamente sportivamente caldo. Per noi credo che sia importante proseguire difensivamente quello che stiamo mostrando nelle ultime tre partite, quindi una solidità maggiore e un’attenzione maggiore su alcuni aspetti. E questo potrebbe essere uno degli elementi importanti di questa partita».