Reyer ko a Brindisi: sconfitta per 75-63

L’anticipo dell’ora di pranzo della 9^ giornata si chiude per l’Umana Reyer con la sconfitta al PalaPentassuglia di Brindisi per 75-63 contro l’Happy Casa.

Primo tempo

Il primo quarto, che gli orogranata, sempre indisponibile Bramos, affrontano inizialmente con Granger, Freeman, Parks, Brooks e Watt, è da dimenticare per l’Umana Reyer, che segna sì per prima (con Parks dopo quasi 2′), ma è costretta già al time out a metà periodo sul 7-2 e con Watt a quota 2 falli. Al 6′ di nuovo Parks schiaccia il 7-4 da recupero di Granger, ma è una giocata estemporanea, perché gli orogranata non trovano il ritmo, vanno sotto 13-4 all’8′ e, dopo il canestro di Tessitori su invenzione dalla rimessa di Spissu, chiudono sul 17-6 con 0/8 nel tiro da 3 e 5 palle perse. Sembra iniziare male anche il secondo quarto (secondo fallo, con antisportivo, anche per Tessitori e 19-6), poi però Spissu e Freeman sbloccano finalmente l’Umana Reyer dall’arco e Brindisi chiama time out sul 19-12 al 12′. Gli orogranata propongono molta zona in difesa e Freeman continua il buon periodo, con altri 5 punti per il 24-17 a metà quarto. Al 16’30”, grazie all’and one di Parks e a un’altra tripla di Spissu è 26-23 e al 18’30” due triple di Freeman (6/7 di squadra da 3 nel quarto fino a quel momento) valgono addirittura il sorpasso sul 28-29. Sempre dall’arco, infine, segna anche Mascolo per il 31-29 all’intervallo lungo.

Secondo tempo

L’Umana Reyer torna a faticare in avvio di secondo tempo. Willis si sblocca, ma, oltre al terzo fallo di Parks, arrivano anche 8 punti di Reed e il 39-31 al 21’30”. Anche Watt trova i primi 2 punti personali, ma coach De Raffaele, anche di fronte alle troppe palle perse, è costretto al time out sul 41-33 al 24′ e, a metà quarto, sul 41-35, qualche momento di tensione viene risolto con il doppio antisportivo a De Nicolao e Reed dopo il ricorso all’instant replay. Granger entra finalmente in partita e firma il 43-39 prima e il 45-40 poi, a cavallo del 26′, ma è di nuovo time out al 27′ sul 48-40. L’Happy Casa torna alla doppia cifra di vantaggio sul 52-44 ma il canestro di Tessitori a rimbalzo offensivo e la tripla di Spissu sulla sirena chiudono il quarto sul 52-47. Il break prosegue in avvio di ultimo periodo con il 2/2 del 52-49 dalla lunetta di Tessitori dopo nuovo rimbalzo offensivo. L’Umana Reyer perde però troppi palloni (già 19 a questo punto del match) e una Brindisi più reattiva riesce così a riprendere in mano l’inerzia, con un nuovo time out orogranata al 33′ sul 61-49 e anche se si riparte da Granger, a metà quarto il time out pugliese dopo il bonus speso dai padroni di casa arriva sul 63-51 e al 36’30” è addirittura 68-53. Granger mette due triple di fila per il 70-59 al 37’30”, ma Brindisi risponde colpo su colpo e può gestire anche con il cronometro. Granger mette anche la tripla del 74-63 ma è troppo tardi per riaprire la speranza e finisce così 75-63.

Parziali: 17-6; 31-29; 52-47

Happy Casa: Burnell 10, Reed 26, Bowman 2, Basta ne, Mascolo 14, Bocevski ne, Mezzanotte, Riismaa 8, Bayehe, Perkins 7, Dixson. All. Vitucci.

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 6, Parks 7, Freeman 14, Sima, Moraschini, De Nicolao, Granger 16, Chillo 2, Brooks, Willis 2, Watt 7. All. De Raffaele.