Impresa impossibile Reyer, bufera di neve in Turchia e voli cancellati: ma la partita si deve giocare

Ha i contorni di un'impresa impossibile la trasferta degli orogranata in Turcia. Sarebbe infatti dovuto partire lunedì mattina presto la squadra, in direzione Bursa, dove mercoledì alle 18 italiane (20.00 turche, diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e Eleven Sports) affronterà i padroni di casa del Frutti Extra Bursaspor nella seconda giornata del girone di ritorno di 7Days Eurocup.

Gli aggiornamenti

Ma una bufera di neve ha colpito Turchia e Grecia causando, tra i diversi disagi, la chiusura dell’aeroporto di Istanbul e la conseguente cancellazione dei voli. Dopo aver atteso cinque ore al Marco Polo di Tessera gli orogranata si sono recati a Monastier di Treviso per effettuare un altro giro di tamponi necessario per viaggiare oggi. Oggi sembrava che il maltempo stesse dando tregua alla metropoli del Bosforo e il gruppo orogranata avrebbe dovuto volare in Turchia da Venezia alle 18.40, dopo aver fatto allenamento al Taliercio, passando la notte a Istanbul e mercoledì mattina, il giorno della partita, trasferendosi a Bursa. Il volo in partenza oggi per Istanbul è stato nuovamente cancellato. Su disposizione di EuroLeague la partita dovrà disputarsi in ogni caso. Il gruppo squadra, dunque, proverà a raggiungere Bursa partendo da Venezia domattina (mercoledì) alle 10.20 per atterrare a Istanbul alle 14.20 locali circa, sperando di riuscire a raggiungere Bursa in tempo per l’inizio del match. Infatti, in condizioni di normalità il viaggio Istanbul – Bursa è di quasi tre ore di autobus, ma attualmente, a causa della bufera di neve, le strade sono bloccate.

Reyer femminile

Nel frattempo brutte notizie anche nella Reyer femminile. La società ha fatto sapere che Francesca Pan non è partita per la Francia (dove le orogranata disputeranno la gara di Eurolega a Montpellier) a causa di un’infiammazione al ginocchio operato e ha effettuato nella giornata odierna una visita di controllo con il dott. Vianello, ortopedico di riferimento del Club, il quale ha prescritto un percorso di terapie riabilitative, sospendendo momentaneamente l’attività agonistica di Francesca che sarà rivalutata tra qualche settimana.