Non riesce la mission impossible alla Reyer: rinviata la gara contro il Bursaspor

La mission impossible non ha avuto esito positivo, come si preannunciava, e dunque la trasferta in terra turca per la Reyer è stata rinviata. La società, infatti, ha fatto sapere che il volo Venezia – Istanbul delle 10.20 è stato cancellato (terzo volo prenotato e cancellato in tre giorni) e la partita contro il Bursaspor, dunque, non potrà essere disputata.

Recupero

È dunque saltato anche questo estremo ed ennesimo tentativo di affrontare la trasferta, in quello che la società definisce "ultimo tentativo imposto dall’organizzazione creando una situazione che nulla ha a che fare con il professionismo". La prima squadra maschile si allenerà al Taliercio nel pomeriggio per preparare la partita di Brescia. È presumibile che, come per la gara contro Gran Canaria la partita possa essere recuperata nel periodo di sosta per la Coppa Italia.