Coach De Raffaele: «A Milano per fare punti»

Il coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa il posticipo della quarta giornata di campionato in programma al Mediolanum Forum di Assago domenica 17 ottobre alle 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport HD e Discovery+.

«Milano e la sua organizzazione non hanno bisogno di presentazione. Credo che sia sotto gli occhi di tutti la qualità della squadra e sia quindi sia anche superfluo soffermarmi su quanto impegnativo sia questo turno. Ma abbiamo l'obiettivo di andare a fare una partita per provare a portare una casa i due punti sapendo la qualità dell'avversario, ma soprattutto cercando di avere una risposta rispetto alla partita di domenica su una continuità all'interno della partita che è mancata a tratti a Treviso e certamente con Bologna. Credo però che in questo momento questo sia un processo che ha ancora bisogno di tempo, perché abbiamo un'identità ancora da definire, con una conoscenza reciproca da acquisire. Quindi ci deve essere da parte nostra, da chi lavora quotidianamente la pazienza di far sì che questo processo di conoscenza, integrazione e assimilazione di concetti possa pian piano svilupparsi. Nel mezzo ci sono partite: inizieremo poi mercoledì la coppa, quindi tanti impegni ravvicinati. Ma andiamo a cercare una partita in cui certamente servirà l'impegno fisico ea livello di contenimento del talento di tanti giocatori di Milano, tra cui Shields rappresenta al momento un giocatore veramente a tratti incontenibile, ma è una squadra che non dà punti di riferimento, come si è visto nella splendida partita giocata martedì, ha tante armi. Noi cercheremo di limitare questo potenziale, ma anche di provare a mostrare il nostro interno una partita che vogliamo fare più consistente possibile, per provare a portare a casa questo risultato». quindi tanti impegni ravvicinati. Ma andiamo a cercare una partita in cui certamente servirà l'impegno fisico ea livello di contenimento del talento di tanti giocatori di Milano, tra cui Shields rappresenta al momento un giocatore veramente a tratti incontenibile, ma è una squadra che non dà punti di riferimento, come si è visto nella splendida partita giocata martedì, ha tante armi. Noi cercheremo di limitare questo potenziale, ma anche di provare a mostrare il nostro interno una partita che vogliamo fare più consistente possibile, per provare a portare a casa questo risultato». quindi tanti impegni ravvicinati. Ma andiamo a cercare una partita in cui certamente servirà l'impegno fisico ea livello di contenimento del talento di tanti giocatori di Milano, tra cui Shields rappresenta al momento un giocatore veramente a tratti incontenibile, ma è una squadra che non dà punti di riferimento, come si è visto nella splendida partita giocata martedì, ha tante armi. Noi cercheremo di limitare questo potenziale, ma anche di provare a mostrare il nostro interno una partita che vogliamo fare più consistente possibile, per provare a portare a casa questo risultato». tra cui Shields rappresenta al momento un giocatore veramente a tratti incontenibile, ma è una squadra che non dà punti di riferimento, come si è visto nella splendida partita giocata martedì, ha tante armi. Noi cercheremo di limitare questo potenziale, ma anche di provare a mostrare il nostro interno una partita che vogliamo fare più consistente possibile, per provare a portare a casa questo risultato». tra cui Shields rappresenta al momento un giocatore veramente a tratti incontenibile, ma è una squadra che non dà punti di riferimento, come si è visto nella splendida partita giocata martedì, ha tante armi. Noi cercheremo di limitare questo potenziale, ma anche di provare a mostrare il nostro interno una partita che vogliamo fare più consistente possibile, per provare a portare a casa questo risultato».