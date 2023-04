Coppa Italia Serie A1, la Reyer Venezia combatte ma il trofeo è del Famila Schio

L'Umana Reyer cede contro la Famila Wuber Schio, a cui vanno i nostri complimenti per la vittoria, nella finale della Techfind Coppa Italia - Final 8 La Molisana. Partita complicata per le orogranata che soffrono il talento e la fisicità delle avversarie. Un grande applauso alle nostre ragazze che comunque non si sono mai arrese dimostrando grande coraggio e senso di squadra.

Parte forte Schio che si porta sull'8 a 0 con 5 punti di Mabrey, poi Kuier riesce a sbloccare le orogranata dopo quasi tre minuti di gioco. Continuano ad avere l'inerzia della gara in mano le orange con l'Umana che tira con basse percentuali. Delaere piazza la tripla e Villa con quattro punti in fila firma il 12 a 9. Ndour a segno in contropiede a cui risponde una tripla di Madera. Il gioco da tre di Howard e i due punti di Sventoraite chiudono il primo quarto sul 19 a 12.

Sottana protagonista con quattro punti in fila in apertura del secondo parziale per il primo strappo. Reazione Reyer con Villa che dà spettacolo e Madera, poi l'ex Bestagno per il 25-16. Continui botta e risposta tra le due formazioni che mettono grande agonismo sul parquet lottando su ogni pallone. Howard-Delaere colpiscono dalla lunga distanza poi Shepard riavvicina le sue a -7 a 3'45". Howard superlativa mette tre triple di fila per poi segnare addirittura la sua quinta (su sette) nel quarto facendo scappare via Schio. Il buzzer beater di Verona sigilla il punteggio sul 47 a 28 a fine primo tempo.

Al ritorno dall'intervallo lungo si comincia a rilento, Villa e Delaere cercano di ricucire il gap ma Schio continua a segnare questa volta con Mabrey dall'arco con due triple e Keys. Le orogranata mettono più energia e convinzione in campo con Shepard e Villa che provano a dare un segnale ma la squadra di coach Dikaioulakos viaggia ad un altro ritmo e termina avanti 66-45.

Gli ultimi dieci minuti di gioco diventano formalità con la gara che continua a favorire le orange che sfruttano il solco scavato nel secondo quarto. Le nostre ragazze però non mollano e lottano fino alla fine recuperando qualche punto di svantaggio. Schio vince meritatamente la Coppa Italia, ma grandi applausi per le leonesse

Il tabellino di Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia 73-62. Parziali: 19-12, 47-28, 66-45

Famila Wuber Schio: Mabrey 11, Bestagno 6, Sottana 9, Verona 5, Howard 20, Sventoraite 10, Crippa, Keys 7, Penna 3, Ndour2 All.Dikaioulakos

Umana Reyer Venezia: Villa 10, Delaere 9, Pan 5, Meldere ne, Cubaj, Madera 9, Yasuma 1, Fassina 10, Santucci ne, Shepard 12, Kuier, Nicolodi ne All. Mazzon