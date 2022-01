De Raffaele spinge i suoi: «Cremona partita importante: è il momento di resistere»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la partita tra Vanoli Cremona e Umana Reyer in programma al PalaRadi domenica 23 gennaio alle 17.30. Diretta su Eurosport 2 e Discovery+.

Le parole di De Raffaele

«È naturale e scontato dire che siamo in una situazione di difficoltà, anche perché i postumi della partita con Bourg sono stati ancora una volta pesanti dal punto di vista degli infortuni. Oltre alla situazione di Cerella (per lui intervento perfettamente riuscito ndr), che conosciamo, si sono aggiunte quelle di Mazzola e di Bramos; ma al di là di questi problemi che abbiamo e dei lungodegenti in assenza, Cremona rappresenta un’altra partita importante, difficile perché è una squadra che in casa gioca storicamente sempre con grande attitudine. Una squadra che ha dato del filo da torcere a tante: dovremo cercare di limitare le loro giocate in campo aperto e lavorare sulle capacità individuali di alcuni giocatori, come soprattutto Spagnolo, lo stesso Harris o Poeta di poter creare. Dovremo andare a fare una battaglia, una partita con l’elmetto, di grande sacrificio. Questo è il momento di combattere, di resistere, perché non possiamo fare altro, aspettando che rientrino i giocatori, che stiamo un po’ meglio e anche che riusciamo a inserire i nuovi. Ripeto: servirà una partita di grande umiltà, di grande sacrificio, dove tutti dovranno cercare di darsi una mano, in una gara che ci vede davanti a una squadra a sua volta in cerca di fare più punti possibili».

Reyer femminile

Il settore agonistico FIP ha invece disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Umana Reyer femminile e Passalacqua Ragusa a causa di diverse positività al Covid-19 tra le siciliane.