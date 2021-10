De Raffaele presenta la sfida con Pesaro: «Avranno forte carica emotiva»

Coach Walter De Raffaele in conferenza stampa ha presentato l’anticipo della quinta giornata di campionato tra Umana Reyer e Carpegna Prosciutto Pesaro in programma al Taliercio sabato 23 ottobre alle 20.30.

La presentazione

«Arriviamo da una buona partita in Francia e sicuramente l’obiettivo è quello di proseguire soprattutto a livello di intensità difensiva e di presenza in campo costante per tutti i 40 minuti. Arriva Pesaro, che è reduce da un cambio di allenatore. E quindi, come tutti i cambi di allenatore, porta dietro certamente una grande carica emotiva, se non altro perché comunque ogni giocatore cercherà di mostrare qualcosa di più. Credo - continua - che sarà comunque una sfida in cui proprio la presenza fisica nei contatti e il controllo dei rimbalzi possono essere elementi decisivi. Abbiamo una situazione fisica non ottimale, perché Echodas, Brooks e Daye non si sono allenati, quindi vedremo alla fine chi sarà abile. Giochiamo in casa, vogliamo avere il nostro pubblico che ci possa spingere e naturalmente noi dovremo fare altrettanto per farci trascinare in una partita che sarà molto fisica e molto intensa».