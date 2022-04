De Raffaele si coccola la sua Reyer, a Pasquetta impegnate anche le ragazze

L'impresa della Reyer contro Sassari è stata sottolineata da coach De Raffaele che ha visto la sua squadra disputare una delle migliori partite stagionali e conquistare una vittoria epica in Sardegna. Successo molto importante in chiave playoff. Settimo consecutivo, quinto in campionato.

«È una grandissima vittoria. Meritata. Un’impresa dei ragazzi perché - spiega il coach - abbiamo giocato una partita di grandissima presenza tecnica e tattica con tante difese e quintetti diversi. Il merito va ai giocatori perché non la volevano perdere nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto quando Sassari si è fatta sotto. E’ una partita che conferma ancora di più che questo è un gruppo e una squadra vera che ha un DNA forte. Anche stasera ci sono stati giocatori che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e quindi grande merito a loro. Alla fine alcuni ragazzi erano stremati, ma gli ultimi due possessi sono stati giocati con grandi esecuzioni e, compatibilmente con le difficoltà nel colpire i vantaggi, tatticamente e difensivamente abbiamo lanciato un grande segnale a noi stessi. È una vittoria molto pesante».

La Reyer maschile giocherà domenica contro Treviso, nel significativo derby veneto. Lunedì 18 aprile, invece, saranno le orogranata a disputare un'altra importante sfida: andrà in scena, infatti, il primo atto della semifinale tra le orogranata e la Virtus Segafredo Bologna di coach Lino Lardo.