Torna l’appuntamento con l’Eurocup Women: derby tra Banco di Sardegna Sassari e Reyer

Torna l’appuntamento con l’Eurocup Women per le nostre ragazze che voleranno in terra sarda per sfidare nell’andata del Round 1 dei PlayOff il Banco di Sardegna Sassari in una sfida tutta italiana. Palla a due giovedì 5 gennaio alle ore 20.00 al PalaSerradimigni.

La partita di ritorno si giocherà al Taliercio giovedì 12 gennaio alle ore 19.30. La squadra che passerà il turno accederà ai Round of 16 che avranno lo stesso format di andata-ritorno, la seconda partita si giocherà in casa della squadra con la posizione più alta nel ranking. L’Umana Reyer arriva come prima classificata nel ranking delle trentadue squadre qualificate con un percorso netto di sei vittore in altrettante gare giocate. È seconda per punti segnati (82,7) e per percentuale di canestri da due (55,8), sesta per percentuale di canestri dall’arco (36,5). La squadra di Coach Restivo si è classificata come trentaduesima squadra all’ultima giornata battendo fuori casa le London Lions e prendendosi così l’ultimo spot disponibile. Le due formazioni si sono già affrontate in questa stagione in occasione della quarta giornata del campionato Techfind di Serie A1, partita in cui l’Umana si è imposta al Taliercio 84-60 in una gara dove le sarde non si sono mai arrese provando a mettere in difficoltà le padrone di casa.

Grandi sfide e grandi ex: da una parte Debora Carangelo che ha giocato dieci stagioni in laguna, dall’altra Jessica Shepard che ha giocato con le biancoblu nella scorsa stagione vincendo la classifica come miglior marcatrice del massimo campionato italiano.

Così Jessica Shepard: “Siamo innanzitutto felici di aver conquistato la qualificazione per queste partite in Eurocup, sappiamo che da ora in poi ogni gara sarà la più importante perché da qui in poi chi perde va a casa. Ora dobbiamo solo concentrarci su una partita alla volta e giocare la nostra miglior pallacanestro. Come squadra stiamo cercando di migliorare ogni giorno, come facciamo dall’inizio della stagione, stando attente alle richieste del coach e ad eseguire al meglio il nostro piano partita. Sono contenta di tornare a Sassari dove ho giocato nella passata stagione, e di poter rivedere tante persone che mi hanno aiutato durante la mia annata in Sardegna. Il confronto tra squadre italiane? Credo che il fatto che le due squadre del nostro campionato abbiano entrambe centrato la qualificazione alla fase a eliminazione dimostri che la nostra lega abbia grande qualità”.