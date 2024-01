Cuore Orogranata al Taliercio, la Reyer supera il Besiktas al supplementare

Arriva al termine di un match tiratissimo, che richiede anche il prolungamento al supplementare, la prima vittoria nel girone di ritorno dell'Umana Reyer, che tiene così aperte le chance di proseguire in EuroCup. Il 106-96 finale rovescia inoltre il -6 dell'andata sul campo del Besiktas.

A trascinare gli orogranata è soprattutto la coppia canadese formata da Wiltjer (top scorer ed mvp, in particolare con il 7/11 da 3) e Kabengele (14+7), ma non si possono non citare la doppia doppia (13+10) di Parks e i 17 punti con 6 assist di Spissu.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Resta fuori per scelta tecnica Brown jr. e non viene ancora schierato il pur tesserato appena arrivato Heidegger, con il ritorno al quintetto iniziale che vede Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. L'inizio è a ritmi bassi e ulteriormente rallentati da un problema al tabellone che anticipa il time out televisivo dopo nemmeno 3' sul 3-2.

Il Besiktas tocca poi il 5-8 al 6', con l'Umana Reyer che risponde ripartendo da due triple di Spissu per l'11-10 al 6'30”, con un buon esordio di Kabengele, già punto di riferimento. Gli ospiti chiamano time out sul 15-12 al 7'30”, ma la striscia orogranata prosegue fino al 20-14 all'8'30” e solo nel finale il Besiktas riesce a limare fino al 20-18 anche grazie al challenge che trasforma in antisportivo un fallo di Wiltjer.

Il numero 33 orogranata si rifà però con gli interessi in avvio di secondo quarto, aprendo con una tripla il break di 9-0 in 1'30” che costringe la panchina turca al time out sul 29-18 e poi proseguendo con altre 3 triple su altrettanti tentativi per il 38-20 al 13'. L'Umana Reyer spende il bonus dopo soli 13'30”, ma gli avversari vengono sempre ricacciati indietro, con gli orogranata che riescono ad alternare il gioco ragionato con ottima circolazione alla velocità in contropiede

Dal 46-28 del 16'30”, il Besiktas ha un sussulto e, oltre a portare a casa il terzo fallo di Kabengele, si riavvicina sul 48-36 al 19', anche se il primo tempo si chiude con una buona uscita dal time out di coach Spahija e l'Umana Reyer rientra così negli spogliatoi sul 52-38.

L'avvio di secondo tempo ricorda i primi minuti della partita: ci vuole 1'30” per sbloccare il punteggio, poi una tripla di Wiltjer e la schiacciata bimane in reverse di Parks, su assist rispettivamente di Spissu e Tessitori, permettono all'Umana Reyer di tornare sul +17 (57-40) al 22'30”. Nel prosieguo si segna poco, anche se gli orogranata spendono il bonus dopo soli 3' e Tessitori il quarto personale al 24'30”.

Dal 59-43 di metà quarto, il pressing del Besiktas consente ai turchi di riavvicinarsi sul 62-52 al 27', con pronto time out di coach Spahija. Si riparte con l'ennesima tripla di Wiltjer, anche se gli ospiti al 29' tornano sotto la doppia cifra di ritardo e arrivano all'ultimo intervallo sul 67-59. L'Umana Reyer inizia l'ultimo periodo senza fluidità offensiva. Se Casarin firma da 3 il 70-60 al 31', il Besiktas si avvicina sul 70-68 al 32' e, dopo la tripla anche di Tucker, al 34' arriva la parità a 73. Un tecnico a Simms dà il 73-74 agli ospiti, quindi, dal 78-76 a metà quarto, i turchi allungano sul 78-83 al 37' e ancora sull'80-86 all'ingresso negli ultimi 2'.

Gli orogranata non mollano, gettano in cuore in campo e, dopo il time out di coach Spahija, l'and-one di Wiltjer con quinto fallo di Mathews e, dopo la tripla di Needham, la risposta dall'arco di Tucker porta il match all'ultimo minuto sull'86-89, quindi Parks pareggia a 89 con canestro e fallo a -29”. Needham non mette la tripla a -3”, con rimessa prima assegnata all'Umana Reyer e poi invertita con l'instant replay, che riporta anche il cronometro a 4”4, ma Needham sbaglia di nuovo ed è overtime.

Il prolungamento parte con una tripla di Needham, a cui risponde l'Umana Reyer con Kabengele e Parks per il 93-92 al 41'. La difesa orogranata morde, in un match in cui iniziano a farsi sentire tensione e nervosismo.

La stanchezza si vede negli 0/2 dalla lunetta di Kabengele e Mitchell, che poi spende anche il 5° fallo sulla tripla di Wiltjer, che chiude il gioco da 4 punti per il 97-92, con il break che continua grazie al 2/2 ai liberi di Tucker per il 99-92 al 43' a chiusura di un contropiede. Con i rimbalzi offensivi il Besiktas riesce a costruirsi la tripla di Needham per il 99-95 al 43'30”, ma sull'altro fronte Simonovic spende il quinto fallo e arriva anche il tecnico alla panchina turca e Wiltjer, dalla lunetta fa 3/3 ed è 102-95.

Gli errori dalla lunetta degli ospiti concedono all'Umana Reyer la possibilità di gestire, con la schiacciata di Kabengele e il canestro finale di Wiltjer che regalano addirittura il +10, con il 106-96 finale.

L'Umana Reyer è attesa ora da una doppia trasferta: in EuroCup mercoledì 17, alle 18.30, a Lubiana; in campionato domenica 14, alle 16.30, a Varese.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Umana Reyer Venezia – Besiktas Emlakjet Istanbul 106-96 dts Parziali: 20-18; 52-38; 67-59; 89-89

Umana Reyer: Spissu 17, Tessitori 4, Casarin 5, De Nicolao, O'Connell 2, Janelidze ne, Kabengele 14, Parks 12, Brooks ne, Simms 3, Wiltjer 32, Tucker 16. All. Spahija.

Besiktas: Mathews 17, Allman 7, Needham 27, Ugurlu ne, Arslan 9, Durmaz ne, Mitchell 10, Arna, Simonovic 9, Konan 2, Yigitoglu, Delgado 15. All. Alimpijevic.

