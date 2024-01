Eurocup, l'Arena Stozice si tinge di orogranata, la Reyer passa a Lubiana

L'Umana Reyer continua a tenere aperte le speranze di accedere ai playoff di EuroCup portando a casa una faticosa ma meritata vittoria dal parquet di Lubiana: alla fine il Cedevita Olimpija si deve arrendere per 93-104.

Tra gli orogranata, che servono ben 23 assist (di cui 7 di Spissu), il top scorer è Tucker, ma chiudono in doppia cifra in 5, compresi i centri Tessitori e Kabengele, migliori rimbalzisti a quota 7 in una sfida vinta di squadra anche sotto le plance (41-32).

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Nelle rotazioni, non avendo limiti di stranieri, coach Spahija decide di inserire Heidegger e O'Connell tra i 12, lasciando fuori Janelidze e partendo con Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. L'Umana Reyer parte fortissimo: 0-8 in 1'30”, che continua dopo il time out sloveno fino allo 0-12 al 3'30”, quando il Cedevita si sblocca.

Le squadre si rispondono colpo su colpo, ma gli orogranata mostrano più reattività e, con Tessitori particolarmente ispirato, al 7' arriva il 10-23 con la terza tripla del match di Tucker, anche se subito dopo esce Parks dopo un forte colpo.

Nel finale di periodo si abbassano un po' i ritmi, ma, nonostante il secondo fallo di Kabengele, l'Umana Reyer tocca il +16 (12-28) al 9' con l'ottimo impatto di Wiltjer e lo ritrova sulla sirena con la tripla di Heidegger che vale il 15-31 al termine di 10' di assoluto dominio veneziano, confermati dai numeri: 7/10 da 2, 5/9 da 3, 9 assist, 11-6 a rimbalzo e 1 sola palla persa rispetto alle 5 degli avversari.

Heidegger continua il buon momento, sia ispirando il solito Tessitori, primo a raggiungere la doppia cifra, sia con un'altra tripla, per il 20-40 all'11'30”. Gli orogranata, però, spendono il bonus già al 14'30”, con Lubiana che ne approfitta per andare in lunetta e quando trova anche la mira dimezza lo svantaggio sul 37-47 al 16'30”. Spissu sale in cattedra con un paio di ispirati assist, ma poi arriva alla terza infrazione e, dal 39-53 del 18', il Cedevita riesce prima a scendere sotto la doppia cifra di ritardo (44-53) e poi a ridurre ulteriormente sul 49-56 al rientro negli spogliatoi.

Il secondo tempo inizia con il terzo fallo di Tessitori e l'inerzia ancora in mano ai padroni di casa, trascinati da Matkovic prima al 53-56 e poi al 56-57 al 22'. Kabengele si fa sentire con un rimbalzo offensivo, da cui nasce la tripla di Simms per il 56-60, e una stoppata, dopo la quale Casarin firma il 56-62. Nonostante il terzo fallo di Matkovic, il bonus speso al 24'30” e il 59-66 con la schiacciata di Tucker subito dopo, il Cedevita non molla e anzi, trova il primo vantaggio del match al 26' sul 69-68.

L'Umana Reyer riparte dalla tripla di Spissu e regge grazie ai rimbalzi offensivi, mantenendo un sia pur risicato vantaggio fino al 74-77 al 30'. Gli ultimi 10' iniziano con un tap-in di Tessitori, che poi spende il quarto fallo al 31', sostituito sul 78-81 da Kabengele che ha ancora un ottimo impatto.

Dopo l'and-one non completato da Wiltjer, che però toglie dal match Scuka per 5 falli, il centro canadese stoppa Matkovic e poi torna a fare la voce grossa sotto entrambi i canestri: dall'80-83 del 33' arriva così l'allungo orogranata, agevolato anche dal tecnico a Matkovic: al 24'30” Kabengele schiaccia in contropiede l'81-91, poi, da un antisportivo subito da Casarin su tiro da 3, parte il nuove break con il margine che si allunga ulteriormente fino all'85-98 al 36'30”.

Il Cedevita prova a restare a galla, entrando negli ultimi 2' sul 91-98, ma lo ricaccia subito indietro la tripla di Spissu del 91-101, con la tripla di Tucker che chiude virtualmente i giochi sul 93-104 al 39': punteggio che non cambia più fino alla sirena finale.

Il rush conclusivo di EuroCup, con gli ultimi tre decisivi turni, inizierà per l'Umana Reyer mercoledì 24, alle 20, quando al Taliercio arriverànno i Wolves Vilnius. Prima, domenica 21 alle 18, ci sarà però la trasferta di campionato a Casale Monferrato contro la Bertram Derthona guidata in panchina dal grande ex Walter De Raffaele.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Cedevita Olimpija Lubiana – Umana Reyer Venezia 93-104 Parziali: 15-31; 49-56; 74-77

Cedevita: Radovic 2, Radicevic 3, Cobbs 19, Glas, Blazic 18, Todorovic ne, Matkovic 23, Jones 10, Scuka 9, Klobucar, Dragic 7, Shashkov 2. All. Martic.

Umana Reyer: Spissu 14, Tessitori 17, Heidegger 6, Casarin 4, De Nicolao 4, O'Connell 2, Kabengele 10, Parks 4, Brooks ne, Simms 9, Wiltjer 10, Tucker 24. All. Spahija.

GLI HIGHLIGHTS