Eurocup, con un secondo tempo spettacolare la Reyer rimonta e batte il Prometey

Ultima uscita interna stagionale in EuroCup con rotonda vittoria (108-90) per l'Umana Reyer, che, prima di concentrarsi sul campionato con la trasferta di Reggio Emilia di sabato 3 alle 20.30, chiuderà l'avventura europea martedì 6 ad Amburgo (ore 19.30).

Contro il Prometey, decisivo il cambio di ritmo in un terzo quarto da 28-14, mantenendo l'inerzia anche nell'ultimo periodo di fronte all'ultimo tentativo di rientro ucraino e poi dilagando nel finale.

L'Umana Reyer domina a rimbalzo (44-28), serve 21 assist e trova sia gioco di squadra che grandi individualità. Come Wiltjer (6/6 da 2, 2/3 da 3), Tessitori (doppia doppia con 12 rimbalzi), Heidegger (per lui anche 5 assist) e Tucker (8 falli subiti).

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Ancora out Parks e Kabengele, il quintetto orogranata vede Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori, che partono con la forza dei nervi distesi (5-2 dopo 1'). Gli ospiti passano avanti per la prima volta al 3' (7-9) riuscendo a impostare il match sui ritmi alti a loro più congeniali.

Coach Spahija chiama time out sul 7-13 al 4'. Il divario non cambia sostanzialmente fino al 7', quando gli ospiti allungano prima sul 12-20 e poi sul 16-28, prima di chiudere al 10' 18-28.

L'inizio di secondo quarto vede la lenta ma costante rimonta orogranata, che porta l'Umana Reyer a ricucire fino al 32-35 al 13'30”. La risposta del Prometey è però un controparziale di 0-9 per il 32-43 al 15'30”, che prosegue ulteriormente fino al 2-12 che vale il 34-47 al 17'. La panchina ucraina chiama time out sul 38-47 al 18' e gli ospiti allungano infine di nuovo a +12, conservato fino al rientro negli spogliatoi sul 45-57.

La ripresa inizia con ritmi spezzettati per i numerosi falli, ma dal 47-59 del 20'30” inizia un'altra partita. Tucker è il primo a dare il là alla rimonta dell'Umana Reyer, che stringe le maglie in difesa e si affida a corsa e talento in attacco, poi riprende a segnare anche Wiltjer ed è time out ucraino al 23' sul 55-61.

Il break arriva al 12-1 per la parità a 62 firmata da Simms al 24'30” ed è sorpasso sul 67-65 al 25'30”. Il Prometey è costretto a un altro time out sul 75-68 al 26'30”, con un parziale orogranata di 28-9 in 6'. L'Umana Reyer ha ritmo e domina a rimbalzo contro la miglior squadra di EuroCup in questo fondamentale (33-20 il conto dopo 30') e il periodo si chiude passando da -12 a +12 sull'83-71.

Gli ospiti provano a riavvicinarsi in avvio di quarto periodo, ma il time out di Spahija al 32'30” riporta l'inerzia dalla parte degli orogranata con Heidegger che prima mette la quarta tripla su 6 tentativi e poi fornisce a Tessitori l'assist (il quinto della sua partita) per il 94-81 al 34'30”, con la panchina ospite obbligata a giocarsi l'ultimo time out, che però non cambia sostanzialmente le cose.

Al 36'30” la tripla che corona l'ottima prova di Tessitori vale il 98-85; al 37'30” il canestro di Casarin permette di superare quota 100 sul 101-89; al 38'30” l'and-one di Tucker chiude virtualmente i giochi sul 104-89, arrorondando infine alla sirena sul 108-90 con il top scorer Wiltjer.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Umana Reyer Venezia – Prometey Slobozhanske 108-90 Parziali: 18-28; 45-57; 83-71

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 18, Heidegger 18, Casarin 3, De Nicolao 3, O'Connell, Janelidze ne, Brooks 8, Simms 5, Wiltjer 25 Vanin, Tucker 19. All. Spahija.

Prometey; Agada 8, Clavell 12, March 3, Tkachenko 2, Bobrov 4, Lipovyy 6, Balvin 15, Kennedy 6, Odiase 11, Sanon 5, Gray 9, Sydorov 9. All. Ginzburg.

GLI HIGHLIGHTS