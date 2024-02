Eurocup, TTT Riga-Umana Reyer: come vedere in tv e in streaming i quarti di finale

Archiviata l'avventura della Frecciarossa Final Four della Coppa Italia di Torino, l'Umana Reyer è pronta a tornare in campo per l'andata dei quarti di finale di Eurocup Women, giovedì 22 febbraio alle ore 18.30 italiane contro TTT Riga (LAT) al Rimi Olympic Centre.

Entrambe le squadre hanno fatto un percorso netto fin qui, terminando da prime i rispettivi gironi ed accedendo così alla fase ad eliminazione (terze le orogranata e seste le lettoni nel ranking delle 32 squadre qualificate).

Nel primo Round dei PlayOff, l'Umana ha eliminato agilmente BCF Elfic Fribourg (SUI); mentre Riga ha avuto la meglio su Olympiacos SFP (GRE).

Nell'ultimo turno, denominato Round of 16, Pan e compagne hanno superato VBW Arka Gdynia (POL) con una differenza canestri di +30 tra la gara di andata e ritorno. Avversario di turno di TTT è stato Roche Vendee Basket (FRA), eliminato con i risultati a favore di 87-70 e 69-61 nelle due partite.

Le due formazioni si sono già incontrate quattro volte nelle competizioni europee (due in Euroleague e due in Eurocup): il bilancio è equivalente con due vittorie a testa. Ex della partita Laura Meldere.

La conferenza stampa di Coach Andrea Mazzon

"Sono convinto che le ragazze siano coscienti che a Riga ci aspetterà una gara durissima contro una squadra ancora imbattuta tra campionato e coppa. Non hanno mai perso e questo è chiaro sia un segnale di solidità e forza del roster, ma sono molto positivo dopo l’allenamento di ieri in cui tutte sono scese sul parquet con rabbia e determinazione, coscienti che ci manca ancora un po’ di furbizia in alcuni momenti".

"C'è una grande voglia di rivalsa, naturalmente affrontando una delle migliori formazioni nel tiro da 3 punti in Eurocup sarà decisivo non concedere canestri banali ed avere grande attenzione.

Ritorniamo a giocare con il doppio impegno settimanale e dovremo pensare anche alla differenza canestri, ma indipendentemente da tutto vogliamo la semifinale.

Abbiamo recuperato Pan quasi al 100% a livello funzionale, chiaramente 10 giorni senza allenamento si faranno sentire, ma sarà pronta a giocare e sappiamo quanto sia importante per tutti noi"

TTT Riga-Umana Reyer: come vedere in tv e in streaming i quarti di finale

TTT Riga - Umana Reyer Venezia Giovedì 22 Febbraio ore 18.30 - Arena Riga



La partita sarà visibile sul canale ufficiale Youtube FIBA e su www.reyer.it.