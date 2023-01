EuroCup Women, la Reyer Venezia si gioca tutto nel derby con la Dinamo Sassari

Primo appuntamento decisivo della stagione per l'Umana Reyer Venezie femminile che, giovedì 12, palla a due alle ore 19.30 al Taliercio, affronterà la Banco di Sardegna Dinamo Sassari nel ritorno del Round 1 dei PlayOff di Eurocup Women.

Nella gara di andata, al PalaSerradimigni, le orogranata ,dopo essere state sotto anche di 24 punti, hanno fatto una grandissima rimonta terminando la partita sotto di 7, 89-82.

L’Umana Reyer dovrà quindi vincere con uno scarto di almeno 8 punti per poter passare il turno ed accedere al Round of 16 che verrà giocato con lo stesso format di andata/ritorno (la seconda gara si giocherà in casa della squadra con la posizione più alta nel ranking). Shepard e Carangelo sono le grandi ex della partita.

A presentare i temi tattici del match arrivano le dichiarazioni della capitana Francesca Pan rilasciate al sito ufficiale del club veneziano

"Sicuramente non sarà una partita semplice - spiega Pan - Sassari ha dimostrato e sta continuando a dimostrare sia in Eurocup che in campionato di essere una squadra forte, arriveranno a Venezia agguerrite e noi dovremo essere pronte".

E ancora: "Giovedì a noi non basterà solo vincere ma vincere con uno scarto di 8 punti o più, quindi dobbiamo entrare concentrate e giocare 40’ con la stessa intensità che abbiamo avuto nell’ultimo quarto all'andata".

"Dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte sia a Sassari che a Campobasso - conclude Francesca Pan - Ci aspetta una grande battaglia quindi spero di vedere il nostro pubblico numeroso e pronto a sostenerci per questa partita che è fondamentale per il passaggio del turno di Eurocup"

Biglietti: Prezzo Intero - 10,00 euro, Under 24 - Ingresso gratuito