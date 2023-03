EuroCup Women, la Reyer Venezia apre in Turchia l'avventura delle semifinali

Continua il cammino europeo dell'Umana Reyer che giovedì 16 marzo in Turchia, sfiderà il Galatasaray Cagdas Factoring nella gara di andata della semifinale di EuroCup Women. Si gioca al palla a due alle ore 18 italiane.

Questa sfida rappresenta il remake della finale della competizione europea del 2018 vinta poi dal Galatasaray. Nella prima gara le orogranata avevano ceduto 90-68 facendo poi una grande prestazione al Taliercio nella partita di ritorno (72-65) che però non è bastata per guadagnarsi il titolo finale.

E' la terza stagione consecutiva che l'Umana Reyer centra la semifinale di Eurocup, la quarta nella storia della società. Le turche, vincitrici già in due edizioni, stanno cercando di diventare la seconda squadra nella storia dell'Eurocup Women a vincerla tre volte (assieme alla Dynamo Moscow).

Hanno un parziale di 10 vinte e 2 perse in questa stagione e arrivano da una striscia positiva di nove vittorie consecutive. Nel campionato turco occupano la terza posizione in classifica (16 vittorie e 6 sconfitte). Anche la scorsa stagione sono arrivate in semifinale, perdendo 69-67 in una partita thriller contro le francesi del Tango Bourges Basket diventate poi campionesse (finale giocata proprio contro l'Umana Reyer).

Galatasaray può contare sulla migliore giocatrice della competizione, Teaira McCowan, centro di nazionalità turca di 204 cm, che viaggia in doppia doppia di media con 21.4 punti, 15.1 rimbalzi e 29.6 di efficienza per partita. La squadra di coach Durur segna ben 15.9 punti a partita sulle seconde occasioni arrivate da rimbalzo in attacco.

L'Umana Reyer, terza in campionato (20 vittorie e 4 sconfitte), ha invece un parziale di 9 vinte e 3 perse in Europa. Al termine dei gironi è stata la regina delle rimonte avendo perso tutte e tre le gare di andata della fase a eliminazione per poi ribaltare il risultato nelle partite di ritorno al Taliercio.

Alle orogranata piace correre in contropiede come testimoniano i 15.4 punti segnati a partita contro i 7 delle avversarie. La gara di ritorno verrà giocata giovedì 23 marzo alle ore 19.30 al Palasport Taliercio.

"Arriviamo ancora una volta in semifinale in Eurocup - dichiara Coach Mazzon al sito ufficiale del club veneziano - tra le quattro migliori ed è un grandissimo risultato. Le ragazze si sono guadagnate l'opportunità di giocare contro un top team, una squadra che ha ben sette straniere".

E ancora: "Abbiamo la coscienza di sapere che affrontiamo una formazione molto fisica e molto diversa da quelle che abbiamo affrontato. Noi vogliamo continuare ad essere un po' le cenerentole della competizione che arrivano e provano a giocarsela fino all'ultimo secondo".

"Sarebbe banale dire - prosegue il tecnico - che è difficile, ora non dobbiamo focalizzarci sull'avversario ma dobbiamo provare a trovare una forza speciale dentro di noi e una capacità di analizzare e risolvere problemi in tempi brevissimi".

"Più si alza il livello - sottolinea l'allenatore della Reyer - e più è il giocatore che a livello mentale fa la differenza, non contano gli infortuni o la stanchezza perchè tutto viene deciso dal cervello e non dalle gambe. Il campo poi come sempre dirà la squadra che merita e noi siamo pronti ad accettare qualunque sia il verdetto. Sappiamo che giocheremo il primo tempo di una lunga partita, siamo curiosi perchè affronteremo situazioni tecniche diverse da quelle che abbiamo trovato finora".

"Ovviamente - specifica Mazzon - siamo curiosi di vedere come reagire contro una squadra che ha tanti centimetri in più in ogni ruolo provando a fare qualcosa di diverso: se non arriviamo alla testa proveremo a mordere le caviglie agli avversari. Questo deve essere il nostro spirito. Siamo molto contenti di essere sicuri del terzo posto nel campionato italiano così da concentrarci maggiormente in questa semifinale, ovviamente domenica onoreremo l'impegno con San Martino come giusto che sia ma siamo più sereni non essendo una partita decisiva per le sorti dei playoff".

"Speriamo di tornare a casa con un'opportunità - conclude il tecnico delle orogranata - cercando di non subire troppo in questa prima trasferta"

La partita sarà visibile in streaming sul canale Youtube ufficiale FIBA e su www.reyer.it