EuroCup Women, il derby italiano è della Reyer Venezia: battuta la Dinamo Sassari 83-61

Grande partita dell'Umana Reyer Venezia femminile che batte, di fronte ad Taliercio festante, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ribaltando il -7 della gara di andata e accendendo così al Round of 16 di Eurocup Women.

Le orogranata affronteranno le israeliane dell'Elitzur Holon nel format di andata/ritorno: il 26 gennaio in trasferta ed il 2 febbraio in casa.

Ottima prova di squadra con quattro giocatrici in doppia cifra con Shepard e Kuier top scorer entrambe a 19 punti.

Continua l'emergenza per l'Umana Reyer che deve fare a meno di Cubaj, Meldere con Santucci in panchina per onor di firma.

La partita - Dopo i primi cinque minuti di partita l'Umana conduce 15-8 giocando di squadra. Sassari non molla ma le orogranata, guidate da Shepard, continuano ad avere in mano l'inerzia della gara. Il primo quarto si conclude 26-14 a favore delle leonesse.

Le orogronata giocano un'ottima prima parte di secondo quarto alzando l'intensità difensiva e arrivando a toccare anche il +17. Le ospiti però non ci stanno e provano ad accorciare fino al -10. La reazione dell'Umana non si fa attendere: dopo venti minuti di gioco il punteggio recita 46-30 per le padrone di casa.

Jessica Shepard già in doppia cifra a 12 punti. Al ritorno dall'intervallo lungo la Dinamo parte forte con un parziale di 8-3. L'Umana Reyer non si fa intimorire e torna ad avere un ottimo vantaggio, 59-40 con 4'36" da giocare.

Partita bella e combattuta con le due formazioni che lottano su ogni pallone.

Le orogranata difendono il loro margine di vantaggio, la terza di frazione di gioco termina 65-49. Nell'ultimo quarto l'Umana Reyer aumenta il proprio vantaggio giocando in scioltezza e mettendo in ghiaccio la gara. La partita finisce 83-61.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Dinamo Sassari 83-61 Parziali: 26-14; 46-30; 65-49

Umana Reyer Venezia: Villa 8, Delaere 7, Pan 11, Madera 3, Yasuma 16, Fassina, Carraro ne, Santucci ne, Shepard 19, Kuier 19 All. Mazzon.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo 2, Mazza ne, Carangelo 16, Arioli ne,Gustavvson 12, Cerri ne, Makurat 8, Thomas 8, Holmes 13, Ciavarella 2 All. Restivo.