EuroCup Women, Reyer Venezia sconfitta nell'andata del derby italiano: vince Sassari 89-82

Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si aggiudica la partita di andata del Round 1 dei Playoff di Eurocup Women superando l'Umana Reyer Venezia 89-82.

Una sfida a due facce quella del PalaSerradimigni condotta, con grande autorità, dalle padrone di casa per tre quarti del match, con le ragazze di Restivo sempre in controllo, che vanno all'ultimo intervallo avanti addirittura di 21 lunghezze sul 68-47, trascinate dalle ottime prove dell'ex Carangelo, di Gustavsson e Holmes.

Nell'ultima frazione di gioco inizia la rimonta delle orogranata, che consente alla squadra di coach Mazzon di ricucire gran parte del divario grazie al parziale di 21-35, merito della doppia di Shepard (19 punti e 14 rimbalzi) e di un'ottima Kuier.

"Siamo state molto brave a ritornare in partita nell'ultimo quarto - commenta al sito ufficiale del club veneziano Coach Mazzon - dopo essere state sotto anche di 24 punti e questa è la parte positiva".

"Adesso - prosegue Mazzon - dobbiamo pensare insieme a quello che abbiamo fatto meno bene concentrandoci sulle giocatrici che abbiamo al di là delle assenze importanti cercando di trovare dei nuovi equilibri. Molte di noi non hanno mai affrontato partite di questo genere ed è ovvio che alcuni errori si notano".

"Dobbiamo tenerci stretto questo risultato - conclude con lucidità il Coach delle orogranata - con il distacco di 7 punti e l'ottima rimonta."

La partita - Parte subito forte la Dinamo Sassari che si porta sul 14-3 dopo cinque minuti di gioco. Le orogranata sono in difficoltà e faticano a pareggiare l'intensità delle padrone di casa. Il primo quarto finisce 24-13.

Le sarde continuano a spingere avendo sempre in mano l'inerzia della partita. L'Umana ce la mette tutta per provare a rientrare ma Sassari conduce la gara. Orogranata che tirano con basse percentuali. Il primo tempo termina 47-32.

Al rientro dagli spogliatoi l'Umana mette in campo una difesa più aggressiva portandosi sotto la doppia cifra. Sassari però è più cinica e si riporta ad un buon margine di vantaggio. Dopo 30 minuti le sarde conducono 68-47.

Nell'ultimo quarto l'Umana Reyer gioca la sua miglior pallacanestro e ricuce lo svantaggio con un parziale di 12-0, 78-67 a 4'05" dalla fine. Le orogranata trovano il ritmo e arrivano al -5 a 1'46". La partita termina 89-82.

Per l'Umana tre giocatrici in doppia cifra con Kuier top scorer con 21 punti. Si deciderà tutto alla partita di ritorno che si giocherà al Taliercio giovedì 12 gennaio alle ore 19:30, con la Reyer che tenterà di ribaltare la differenza canestri contro una Dinamo in vantaggio sul +7.

Il tabellino di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Umana Reyer Venezia 89-82. Parziali: 24-13; 47-32; 68-47

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo 4, Mazza, Carangelo 21, Arioli, Gustavsson 17, Makurat 13, Thomas 6, Cerri, Holmes 22, Ciavarella 6. All.Restivo

Umana Reyer Venezia: Villa 7, Delaer 19, Pan, Meldere, Madera 4, Yasuma 5, Fassina 7, Carraro, Shepard 19, Kuier 21. All.Mazzon