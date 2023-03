EuroCup Women, brutto ko per la Reyer Venezia: il Galatasaray vince l'andata di semifinale

L'Umana Reyer Venezia femminile cade in Turchia sconfitta 74-49 dal Galatasaray Cagdas Factoring nella gara di andata della semifinale di EuroCup Women. La qualificazione si deciderà la prossima settimana al Taliercio.

Le orogranata rimangono in partita per due quarti e mezzo giocando con grande cuore per poi cedere nella seconda parte di gara sotto l'esperienza, il talento e la fisicità delle turche. Al ritorno al Taliercio (giovedì 23 marzo alle ore 19.30) servirà una vera e propria impresa, ma queste ragazze hanno dimostrato di non arrendersi mai.

La partita - Inizio a ritmi bassi, a Nacickaite risponde Shepard dalla lunetta, poi Galatasaray segna sei punti consecutivi portandosi avanti 8-2 con le orogranata che sbagliano tanti tiri aperti. Mini break 4-0 per l'Umana firmato Shepard-Santucci.

Botta e risposta tra le due formazioni con la panchina turca che prende tecnico per proteste , il tiro libero di Delaere sigilla il punteggio sul 14-10 dopo i primi dieci minuti di gioco.

Bilgic segna un sottomano da palla rubata in apertura di secondo quarto, poi parziale 8-0 per le orogranata grazie anche ad un antisportivo guadagnato da Pan (16-20). Grazie ad una grande difesa le ragazze di coach Mazzon arrivano anche sul +5, 20-25 ma la chiusura della frazione è a tinte giallorosse che con un 4-0 si riportano sotto di uno.

Al ritorno dall'intervallo lungo è show di Nacickaite che firma otto punti con due triple e un tiro da due a cui si aggiunge l'uno su due di McCowan dalla lunetta. Kuier riesce a sbloccarsi mettendo a segno quattro punti consecutivi.

L'Umana va in difficoltà perdendo alcuni palloni e le padrone di casa ne approfittano arrivando sul +8, 39-31. Reagisce la Reyer con una bomba di Villa e il canestro di Santucci per il meno tre, poi le turche tornano ad avere l'inerzia in mano e cercano di scappare via chiudendo sopra di nove lunghezze, 45-36.

Nell'ultimo quarto Galatasaray continua a macinare punti, Villa non ci sta e segna due canestri cercando di dare ritmo all'attacco. Le orogranata lottano cercando di rientrare in partita ma le turche sono più precise e fisiche e allungano mettendo definitivamente in ghiaccio la gara (61-42 con 3'43" da giocare).

Nel finale le padrone di casa spingono per segnare più punti possibili in vista della gara di ritorno vincendo 74-49.

"Nonostante il punteggio - dichiara Coach Mazzon a fine gara - sono molto orgoglioso delle nostre ragazze perché in situazioni complicate siamo venuti a giocare questa partita contro una squadra molto fisica".

E ancora: "Abbiamo fatto venti minuti di grandissima attenzione e concentrazione, l’unico rammarico che ho è che nel primo tempo se avessimo avuto più furbizia ed esperienza potevamo finire in vantaggio di sei/sette punti. Nel secondo tempo è uscita la classe, il fisico e la panchina profonda che ha il Galatasaray e questo ci ha messo in difficoltà".

"Noi - conclude il Coach della Reyer - possiamo imparare molto da una partita di questo genere e bisogna fare i complimenti alle ragazze per come hanno giocato la prima parte di gara, di grande livello. Se questi venti minuti di buona pallacanestro diventeranno trenta e poi trentacinque possiamo competere contro chiunque."

Il tabellino di Galatasaray Cagdas Factoring-Umana Reyer Venezia 74-49 Parziali: 14-10; 24-25; 45-36

Galatasaray Cagdas Factoring: Nacickaite 14, Prince 10, Balotu ne, Bilgic 8, Alben 8, Jurjane 2, Pulvere, Tanacan ne, McCowan 21, Yildizhan 2, Stevens 9, Uygul ne All.Durur

Umana Reyer Venezia: Villa 11, Delaere 1, Pan 2, Meldere ne, Cubaj, Madera, Yasuma, Fassina, Santucci 9, Shepard 20, Kuier 6, Nicolodi ne All. Mazzon