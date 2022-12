Eurocup Women, la Reyer Venezia contro il Gernika a caccia della quinta vittoria

Giovedì 8 dicembre alle ore 19.30 torna l’Eurocup Women al Taliercio di Venezia, l’Umana Reyer affronterà la formazione spagnola del Lointek Gernika nel quadro della seconda giornata di ritorno del girone H.

All’andata la formazione orogranata si era imposta 59-76 in una partita complicata ma gestita per tutti i quaranta minuti.

Umana Reyer che è già matematicamente qualificata per la seconda fase della competizione europea con un percorso perfetto fino qui con quattro vittorie in altrettante gare giocate.

Attenzione tutta centrata sulla differenza canestri, che sarà determinante nello stabilire la classifica delle trentadue squadre qualificate in vista poi degli scontri a eliminazione diretta.

Lointek Gernika che, in Eurocup, ha perso solo contro l’Umana Reyer, posizionandosi seconda nel girone con un parziale di tre vittorie e una sconfitta. Questa la situazione del girone H: Umana Reyer Venezia 4-0 (84 differenza canestri) Lointek Gernika 3-1 (18 differenza canestri) Movistar Estudiantes 1-3 (-31 differenza canestri) Rutronik Stars Keltern 0-4 (-71 differenza canestri)

Il commento di Coach Mazzon al sito ufficiale del club: “Ci aspetta una partita molto complicata, Gernika sta giocando benissimo nell’ultimo periodo tirando molto bene da tre punti. Ha fatto una grande vittoria in casa contro Salamanca che è una squadra di Eurolega e sta alzando il livello della propria pallacanestro offensiva. Noi dobbiamo cercare di limitare ogni canestro facile e di portarle difensivamente nella posizione in cui vogliamo. La condizione fisica di questa gara per noi sarà importante, vedremo che tipo di aggiustamenti fare se ci fossero delle assenze o problemi fisici. Le ragazze hanno coscienza e senso di responsabilità e sono convinto che, come hanno dimostrato a Schio, non molleranno e proveranno a fare qualsiasi cosa che serva per portare a casa due punti preziosi per il nostro cammino in Eurocup. Sarà importante avere il giusto approccio fin dall’inizio e saper fare e leggere gli aggiustamenti tattici contro una squadra che si conosce chiaramente meno”