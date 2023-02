EuroCup Women, ostacolo Elitzur Landco Ramla per la Reyer Venezia

Continua il sogno europeo dell'Umana Reyer Venezia che giocherà la gara di andata dei quarti di finale di Eurocup Women contro l'Elitzur Landco Ramla in trasferta giovedì 23 febbraio alle ore 16 italiane.

Dopo aver eliminato l'Elitzur Holon agli ottavi con la straordinaria impresa al Taliercio ribaltando il -15 della gara di andata, le orogranata affronteranno un'altra formazione israeliana per giocarsi la chance di accedere alla semifinale della competizione europea.

Ramla è la prima squadra per punti segnati nella competizione con 83.4 punti a partita ed è anche la miglior rimbalzista catturando 44.2 rimbalzi totali per gara, terza per assist con 22.5 assist distribuiti di media.

La giocatrice di punta è l'americana Shakira Austin, terza scelta assoluta al draft WNBA 2022 con le Washington Mystics e quarta nella classifica marcatrici dell'Eurocup in questa stagione, che viaggia in doppia doppia con 20 punti e 12.2 rimbalzi ad allacciata di scarpe. In doppia cifra anche Alysha Clark (statunitense naturalizzata israeliana e professionista nella WNBA) con 16.5 punti e Tyron Mosby con 13.8 punti.

Agli ottavi hanno eliminato le polacche del InvestInTheWest Enea Gorzow con due gare solide chiudendo con una differenza canestri di +43 tra andata e ritorno.

L'Umana Reyer, assieme alle francesi di Villeneuve d'Ascq LM, è la squadra più giovane dell'Eurocup con 22 anni di media. Di contro Elitzur Landco Ramla è la formazione (tra le otto rimaste) con l'età media più alta, 31 anni.

Punto di forza delle orogranata è il gioco veloce in transizione: dalle statistiche emerge che segnano 17.1 punti in contropiede a partita sugli 80.6 di media segnati totali (quarte nella competizione).

Sarà quindi una battaglia sportiva in cui entrambe le squadre vorranno fare bene in vista poi della gara di ritorno al Taliercio che verrà giocata il 2 marzo alle ore 19.30. La squadra che passerà il turno accederà alle semifinali scontrandosi con la vincente di Galatasaray (TUR)- Cadi la Seu (SPA).

"Arriviamo a questa partita consci, carichi e determinati - dichiara coach Mazzon al sito ufficiale del club - perchè abbiamo imparato dalle due partite precedenti che la coppa è completamente diversa dal campionato".

"La differenza canestri - prosegue Mazzon - è un'altra pallacanestro in cui non puoi permetterti di fare errori e quindi devi porre molta attenzione. Ora abbiamo un po' più di esperienza avendo giocato i gironi e i primi due turni e mi auguro che questo ci serva per salire questa scala, gradino per gradino".

E ancora: "E' ovvio che è una scalata sempre più ripida, il livello si sta alzando e stiamo andando verso la parete verticale dove gli appigli sono sempre meno e quindi ci vorrà sempre più attenzione in ogni piccolo dettaglio come un taglia fuori in più, un tiro libero, una palla vagante".

"Partite così - sottolinea il Coach delle orogranata - ne ho vissute molte con il maschile e so che ogni minima cosa può fare la differenza e può determinare una stagione. Le ragazze si sono preparate bene, la partita contro Lucca in campionato ci ha permesso di riprendere il ritmo dopo quindici giorni fermi e ieri abbiamo fatto un buon allenamento".

"Sarà sicuramente una sfida entusiasmante - conclude Mazzon - alcune delle nostre ragazze conoscono le avversarie perchè giocano in WNBA, ci sarà anche una sana competizione tra di loro e questo può far solo che bene."

La partita sarà visibile in streaming sul canale Youtube ufficiale FIBA