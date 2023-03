EuroCup Women, la Reyer Venezia batte l'Elitzur Landco Ramla e vola in semifinale

L'Umana Reyer Venezia è in Semifinale di EuroCup Women. In un Taliercio entusiasta e caloroso le orogranata superano l'Elitzur Landco Ramla, 59-48 il finale, ribaltano il -5 dell'andata e si guadagnano la fase decisiva della competezione.

Per il primo impegno decisivo della stagione Coach Mazzon ritrova Cubaj e Santucci, pur con un impiego centellinato, dopo lunghi stop per infortunio: ma la seconda sarà fondamentale.

C'è anche Kuier, dopo l'infortunio rimediato nella gara d'andata contro le israeliane: che si confermano un osso davvero duro. Austin e Clark mettono in difficoltà la Reyer: la prima è una presenza importante sottocanestro per Ramla con 13 punti e 14.

Clark mette il suo mattoncino con 13 punti e 9 rimbalzi. Venezia trova risorse nel trio Shepard-Villa-Kuier, che chiudono in doppia cifra mettendo assieme 37 punti della Reyer.

Festa grande al Taliercio per la terza rimonta consecutiva nei Playoff di EuroCup Women: adesso arriva il bello per la squadra di coach Mazzon, col trofeo sempre più vicino.

La partita - Già dai primi possessi si percepisce l'importanza della gara con l'alta intensità messa in campo dalle due formazioni. Partita equilibrata con Ramla che guida 12-15 al termine dei primi dieci minuti di gioco.

Ritmi elevati anche nella seconda frazione di gioco: l'Umana Reyer fatica a segnare ma mette in campo una buona difesa non permettendo alle ospiti di scappare via dopo essere stata sotto anche di otto punti (22-30). Il punteggio a fine primo tempo recita 29-31.

Al ritorno dall'intervallo lungo le ragazze di coach Mazzon, nonostante i tanti rimbalzi offensivi concessi, rimangono attaccate alla partita con un grande cuore terminando il terzo periodo sul 44 pari per giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo quarto.

L'ultima frazione viene sbloccata a 6'31" con un canestro di Fassina, poi l'uno su due ai liberi e la penetrazione di Kuier ci regalano il +5, 49-44. Ogni possesso diventa fondamentale, l'Umana Reyer oscilla sulla differenza canestri della gara di andata. Cambiano marcia le orogranata che con una grande grinta arrivano al massimo vantaggio fin qui della gara con una bomba di Santucci, 57-48 a 1'44".

L'Umana Reyer inizia a giocare con il cronometro avendo anche il bonus da sfruttare, Santucci va in lunetta, 59-48 a 21.8 secondi da giocare, Ramla non riesce a fare il fallo per fermare il cronometro ed è gioia immensa.

Le leonesse vincono una partita meravigliosa accedendo così alla semifinale di Eurocup Women.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Elitzur Landco Ramla 59-48. Progressione Parziali: 12-15; 29-31; 44-44

Umana Reyer Venezia: Villa 11, Delaere 4, Pan, Cubaj, Madera, Yasuma 4, Fassina 4, Santucci 8, Shepard 14, Kuier 12, Nicolodi 2 All.Mazzon

Elitzur Landco Ramla: Austin 13, Baron 3, Eliyahu ne, Rotberg 7, Babkina 5, Danan ne, Kayuf, Fleischer ne, Lisowa 7, Lucet, Clark 13 All. Haelion

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH