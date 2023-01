EuroCup Women, la Reyer Venezia chiamata all'impresa contro l'Elitzur Holon

Appuntamento imperdibile al Taliercio mercoledì 1 febbraio, palla a due alle ore 19.30, dove l’Umana Reyer Venezia giocherà la partita di ritorno del Round of 16 di Eurocup Women contro le israeliane dell’Elitzur Holon.

Servirà tutto il tifo del pubblico orogranata per spingere le ragazze di Coach Mazzon a recuperare il -15 della gara di andata (83-68) per cercare l’impresa ed accedere ai quarti di finale della competizione europea.

La squadra che passerà il turno affronterà la vincente di Elitzur Ramla (ISR) -Enea Gorzow (POL) sempre nel doppio confronto con la differenza canestri. La seconda partita verrà giocata in casa della squadra con la posizione più alta nel ranking.

"Non vedo l’ora di giocare questa partita da dentro-fuori - dichiara Matilde Villa al sito ufficiale del club alla vigilia del match - serve un’impresa e sappiamo che dobbiamo essere attente sia difensivamente che in attacco".

"All’andata avevamo fatto un ottimo primo tempo poi ci siamo disunite difensivamente e abbiamo preso il parziale che ci ha portato alla sconfitta. Dobbiamo ripartire dai nostri errori per non ricommetterli - conclude il gioiello di casa Reyer - Ci servirà tutto l’aiuto del nostro pubblico che spero verrà numeroso a sostenerci. Siamo tutte molto cariche".

E proprio Matilde Villa in compagnia di Martina Fassina e Francesca Pan farà parte della spedizione della Nazionale Italiana di coach Lino Lardo per le due trasferte in Lussemburgo e Svizzera le orogranata.

Convocate altre quattro orogranata. Antonia Delaere rappresenterà la Nazionale Belga negli impegni contro Germania (9 febbraio ore 19) e Macedonia del Nord (12 febbraio ore 18). La Nazionale Finlandese ha convocato Awak Kuier per le partite contro Ucraina (9 febbraio ore 18) e Francia (12 febbraio ore 14).

Sara Madera e Giuditta Nicolodi rappresenteranno la Nazionale Italiana 3x3 dal 7 al 12 febbraio: dopo il ritrovo a Roma partiranno per un Torneo Internazionale in Francia.