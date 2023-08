Finali Nazionali 3×3 Giovanili, le under14 della Reyer vincono il campionato

Si sono concluse oggi a Lignano Sabbiadoro le Finali Nazionali 3×3 Giovanili, con l’assegnazione dei titoli della categoria Under 14.

Le giovani orogranata Sofia Zuccon, Caterina Bontempelli, Chiara Franceschini ed Aurora Gecchele guidate da coach Anna Zimerle si sono laureate Campionesse d'Italia superando in finale Costa Masnaga con il punteggio di 9 a 6. È il ventiduesimo scudetto giovanile FIP conquistato dall’Umana Reyer.

I risultati

Umana Reyer vs Casalnuovo Campania 20-6

Umana Reyer vs Virtus Siena 10-4

Umana Reyer vs Elite Roma 7-8

Umana Reyer vs Alghero 9-10

Umana Reyer vs Bari 12-8

Umana Reyer vs Umbria 21-5

Spareggio

Umana Reyer vs Palermo 14-9

Quarto di finale

Umana Reyer vs Alghero 9-8

Semifinale

Umana Reyer vs Elite Roma 8-5

Finale

Umana Reyer vs Costa Masnaga 9-6