Francesco Eramo convocato nella Nazionale Under 16

Francesco Eramo, ala classe 2007 del settore giovanile orogranata, è tra i 18 convocati di coach Mangone per il raduno della Nazionale under 16 maschile che inizierà in queste ore a Bassano del Grappa (VI). Allenamenti e 5 amichevoli per la prima fase di preparazione in vista del Campionato Europeo di categoria in programma a Skopje in Macedonia del Nord dal 5 al 13 agosto.

Gli Azzurrini si sfideranno due volte i pari età della Germania il 14 e il 15 luglio al Pala Angarano di Bassano del Grappa con inizio alle 19. Stesso impianto per il torneo internazionale che vedrà impegnata l'Italia contro le Nazionali di Polonia, Finlandia e Slovenia.