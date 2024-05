Playoff Serie B: il grande orgoglio della Gemini Mestre non basta. Montecatini va sul 2 a 0

Gli Herons vanno sul 2-0 al termine di una partita tiratissima in cui Mestre ha dimostrato sul campo tutto il suo valore, una forza che ha permesso a Mazzucchelli e compagni di finire avanti il secondo e terzo quarto ma che alla lunga non è bastata a portare a casa una vittoria che è sfumata nei dettagli. I 19 rimbalzi offensivi dei padroni di casa hanno alla lunga fatto la differenza, Mestre dietro ci ha messo l’anima alternando difese a zona di varia natura che hanno avuto successo per i primi tre quarti – 1/19 dall’arco per gli Herons a fine terzo quarto – ma che hanno anche fatto perdere un po’ di lucidità sul piano offensivo con 20 palle perse complessive.

Ciocca parte con Aromando e Caversazio come lunghi mentre i piccoli di quintetto sono Mazzucchelli, Pellicano e Smajlagic, dall’altra parte coach Barsotti conferma i 5 di gara1 con Benitez play, Chiera guardia e Arrigoni e Natali come ali e Radunic pivot. Il primo quarto fa vedere difese intense, si segna con il contagocce, Montecatini sembra averne di più, un rimbalzo offensivo di Sgobba vale il +4 di casa (8-4) ma siamo già quasi a metà periodo. Ancora Sgobba mette il nuovo massimo vantaggio (13-6) con Ciocca costretto a chiamare tempo, alla ripresa Lenti trova un and one che riavvicina Mestre grazie anche al successivo canestro dello stesso Lenti servito da Perin con periodo che finisce 15-11. Nel secondo quarto la Gemini butta tutta la sabbia che può negli ingranaggi di casa e lo fa in modo produttivo. Dopo il solito rimbalzo offensivo che permette a ancora a Sgobba di mettere il 21-14, la Gemini si rianima: bomba di Pellicano e Perin, canestro di Aromando per il sorpasso con parziale 8-0 Gemini frutto di una difesa sempre su di giri. Mestre colpisce dall’arco, Bocconcelli e Caversazio da fuori puniscono i toscani, Aromando dalla media mette il 27-30, Mazzucchelli in chiusura di quarto prima da 3 e poi dalla media graffia (33-37), la bomba sulla sirena di Bocconcelli da oltre metà campo sembra poter essere il segno che la serata può essere quella giusta (33-40). Nel terzo quarto la speranza di impattare la serie continua, dietro la difesa è sempre granitica ma davanti si fatica. Caversazio, praticamente perfetto, mantiene Mestre sul +4 (39-43) dopo che Arrigoni e Chiera avevano spinto gli Herons, Lenti da sotto e ancora Caversazio dalla lunetta per un antisportivo a Natali e una bomba di Mazzucchelli trascinano Mestre sul +8, margine che diventa in doppia cifra con un canestro da sotto di Lenti mentre gli Herons trovano il canestro tappato con 4’42’’ a fine quarto. Intanto però i falli salgono in casa mestrina, Benitez recupera un pallone importante e in contropiede spiana la strada ai suoi, Smajlagic non è in serata e fallisce 2 liberi sanguinosi mentre Dell’Uomo e Lorenzetti mettono punti importanti, Giancarli dalla lunetta non sbaglia ed il suo 2/2 vale il 53-54, solo un altro tiro a fil di sirena di Mazzucchelli permette a Mestre di arrivare sul +4 allo start dell’ultimo periodo.

Caversazio apre il periodo dall’arco dopo il canestro costruito sull’ennesimo rimbalzo offensivo di Chiera (55-60). Il problema è che adesso gli Herons cominciano a trovare punti da 3, dopo il canestro di Arrigoni e il tentativo fallito da Aromando, Chiera mette la bomba della parità (60-60) con 8’12’’. Da qui la Gemini non riesce più ad avere la lucidità per ribattere mentre gli Herons grazie alla loro fisicità costruiscono doppi possessi frutto di rimbalzi offensivi. Benitez e Dell’Uomo mettono i toscani sul +5, la Gemini perde Perin per falli, Benitez trova un tiro da 3 dagli 8 metri e per Mestre diventa salita ripida (69-61) con 4’33’’. Bocconcelli dall’arco ravviva le ultime speranze (70-64), margine che però non si assottiglia più fino alla sirena.

Alla fine si può anche pensare che gli Herons abbiano vinto facile, ma non è stato certo così; venerdì e, possibilmente domenica, questa Gemini proverà a guadagnarsi il biglietto di ritorno al Palaterme per giocarsi gara5.

Fabo Herons Montecatini - Gemini Mestre 82-73 (15-11, 18-29, 20-17, 29-16)

Fabo Herons Montecatini: Jose alberto Benites vicente 15 (3/4, 3/7), Giorgio Sgobba 14 (6/7, 0/3), Nicola Natali 11 (3/4, 1/2), Marco Arrigoni 11 (4/11, 0/1), Daniele Dell'uomo 9 (4/6, 0/3), Matej Radunic 8 (4/10, 0/1), Adrian Chiera 7 (1/2, 1/4), Antonio Lorenzetti 5 (2/2, 0/0), Marco Giancarli 2 (0/1, 0/2), Gianluca Carpanzano 0 (0/3, 0/4), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Magrini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 46 17 + 29 (Daniele Dell'uomo 9) - Assist: 9 (Jose alberto Benites vicente 3)

Gemini Mestre: Edoardo Caversazio 14 (1/4, 3/4), Simone Aromando 13 (5/12, 0/3), Andrea Mazzucchelli 12 (3/6, 2/3), Pietro Bocconcelli 12 (0/2, 4/5), Giovanni Lenti 10 (3/6, 0/0), Marco Perin 5 (0/2, 1/3), Sven Smajlagic 4 (2/6, 0/1), Niccolò Pellicano 3 (0/0, 1/2), Fabio Sebastianelli 0 (0/1, 0/0), Matteo Porcù 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Simone Aromando, Giovanni Lenti, Sven Smajlagic, Niccolò Pellicano 6) - Assist: 10 (Edoardo Caversazio 3)