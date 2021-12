Gemini cade in casa contro Cividale

La Gemini deve lasciare strada ad una Gesteco che ha saputo trovare una grande serata nel tiro dall'arco, una prestazione che ha impedito a Mestre - sempre senza Drigo e con Stepanovic ancora acciaccato - di trovare le contromisure, dovendo arrendersi con un risultato finale forse anche troppo pesante per quanto visto in campo. Le percentuali nel tiro da 3 - 16/34 ospite contro il 10/31 mestrino - riassumono la giornata vista in campo, con Gesteco sempre puntale nel ricacciare indietro Mestre che per portare a casa questo risultato e in questo stato di forma, avrebbe dovuto disputare la gara perfetta. Poco male perché la strada che porta ai playoff resta sempre imboccata in pieno, fondamentale adesso sarà non patire altri stop contro avversari meno dotati di Cividale, non a caso favorita numero uno per la promozione nel girone ad avvio stagione e domenica, ancora in casa contro Padova, ci sarà subito l'occasione per girare pagina.

La cronaca

Andando con la cronaca del match si comincia con un primo quarto in cui regna l'equilibrio e la Gemini dà anche la sensazione di potersela giocare fino in fondo. Bortolin infila il primo canestro del match, le bombe di Casagrande sponda Gemini e Battistini per le aquile insieme ad un canestro di Laudoni e a 2 punti di Petrucci portano al 7 pari, è poi Stepanovic da 3 a siglare il momentaneo 10-7 Gemini di metà periodo. Da là si va punto a punto fino al 19-18 di fine quarto con Chiera bravo a segnare dalla media il canestro del -1. Il secondo quarto si apre subito bene per Cividale che da 3 punisce la Gemini con due bombe consecutive di Paesano in altrettanti possessi ospiti mentre Bortolin non concretizza il primo attacco mestrino con Cividale brava a concretizzare un break di 8-0 anche con un appoggio da sotto che vale il 19-26 con 8'46'' da giocare. Da là Mestre cerca sempre la rimonta, obiettivo che si concretizza dopo il time out di Ferraboschi che Gemini grazie ad una bomba di Pinton, due liberi ed un tape in di Bortolin nonché altri due tiri liberi per fallo subito da Dal Pos ribalta il parziale andando sul 28-26. Nel momento delicato Cividale trova però il tiro da 3 ad aiutarla: Battistini nel periodo è decisivo mettendo due bombe fronte a canestro, Petrucci risponde dall'arco ma ancora il lungo ospite prima da 3 e poi dalla media - 16 punti per lui alla pausa lunga - firma il 31-39 - con 1'45'' da giocare. Casagrande di cuore rialza Mestre con un fallo e vale ed una bomba in chiusura di quarto con Gemini che torna negli spogliatoi con 3 lunghezze da recuperare.

La seconda frazione

Nel terzo periodo Cividale continua a trovare canestri dalla lunga che fanno male a Mestre. Rota apre il quarto dall'arco imitato sul possesso successivo da Chiera per il +11 ospite. La Gemini fatica a trovare corridoi che possano portare a canestro anche perché la serata nel tiro da fuori resta opaca nel periodo, finalmente Fazioli mette il canestro del 40-48. La Gesteco però si riprende subito trovando sempre da lontano canestro punti pesanti con partita che lentamente pende verso Cividale. Bortolin trova un fallo e vale che riavvicina la Gemini, dall'altra parte però sale in cattedra Chiera che da 3 allunga ancora il parziale per gli ospiti che arrivano all'ultimo quarto sopra di 15. Nell'ultimo periodo Mestre resta aggrappata alla gara fino al 5' quando Fazioli da 3 mette il tiro del 54-64 supportato dal canestro di Bortolin del -8 che sembra introdurre ad un finale di equilibrio. Invece Chiera demolisce le speranze di rimonta mestrine prima con un tiro dall'arco e poi con un canestro da 3 con tanto di fallo subito che valgono il nuovo +15 che di fatto chiude il match.