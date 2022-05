Gemini Mestre scivola a Pavia

Pavia ingrana subito le marce alte e getta sul parquet un'aggressività che sorprende Mestre: dopo 3' sono già tre le palle perse dagli ospiti (saranno ben cinque a fine quarto), mentre la Riso Scotti viaggia a mille e con le due triple consecutive di Sgobba si porta dopo meno di 4' in doppia cifra di vantaggio (12-2), costringendo coach Ferraboschi al timeout. La Gemini ne capisce poco e soffre la difesa dei padroni di casa e il metro arbitrale, scivolando a -15 a 3'40 dal 10' (19-4), prima che Fazioli, Bortolin e Casagrande confezionino un parziale di 0-7 che riavvicina i biancorossi (19-11) e limita in parte i danni del quarto d'apertura chiuso comunque sotto di 10 (24-14). Nel secondo semitempo gli ingressi di Pinton, Stepanovic e Dal Pos aiutano la Gemini a rialzare la testa e a crescere di tono, ma le soluzioni dall'arco di Donadoni e Torgano valgono a metà del secondo periodo il +14 pavese (38-24), confermato da Quartieri poco dopo (40-26).

L'intervallo lungo

Tocca ad un super Casagrande firmare con capitan Pinton un break ospite di 0-11 che riscrive incredibilmente gli equilibri in pochi giri di lancetta e porta Mestre a un solo possesso di distanza (40-37 a 1'50 dal riposo), mandando poi le due squadre negli spogliatoi separate da sole 5 lunghezze (43-38). La Gemini agguanta la prima parità della serata con Ianuale e Bortolin (43-43), ma anche nel terzo semitempo la Riso Scotti- pur non potendo tenere i ritmi dei 20' iniziali- conduce sempre, trovandosi in più di un'occasione sul +7. Sono il totem Bortolin e la tripla sul gong di Dal Pos ricucire sino al -2 del 30' (59-57), lasciando tutto aperto per l'ultimo quarto. Calzavara e Donadoni, però, provano subito lo strappo in avvio di (64-57), gap che Mestre tenta di annullare (64-61) dovendo tuttavia fare i conti con un ottimo Calzavara che infila 5 punti e porta Pavia sul +9 (72-63). Ancora Calzavara appoggia a 3'05 dal termine il canestro del +11 (76-65), spallata decisiva a far pendere l'ago della bilancia verso la Riso Scotti.