Il Gemini non si vuole fermare

Primo posto con sei punti in tre partite, seconda miglior differenza canestri nelle prime posizioni in tutte le statistiche. Sono i numeri del Gemini Mestre, pronta domani a difendere il primato in trasferta contro la Civitus Allianz Vicenza. Dopo aver superato San Vendemiano, Bernareggio e Desio, coach Ferraboschi e i suoi ci riprovano in un match difficile con i berici a soli due punti di distanza, con due vittorie e una sconfitta.

Il parere del Ds

"Dimentichiamo l'amichevole estiva in cui abbiamo vinto perché sappiamo che i test precampionato valgono relativamente. Certo: i nostri ragazzi stanno facendo molto bene sin qui, il gruppo è unito e l'ambiente carico, tutte prerogative importanti; tuttavia siamo solo alla quarta giornata e non dobbiamo adagiarci. Sono certo che la nostra squadra abbia ulteriori margini di crescita, ma dovremo stare attenti alla partita di domani contro un Vicenza da prendere con le pinze e che ha degli ottimi valori"