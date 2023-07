Gemini Mestre: I Primi colpi di mercato sono Fabio Bugatti e Marco Perin

La Gemini Mestre muove i primi passi sul mercato. La società veneta piazza i primi colpi per la stagione 2023/2024.

Marco Perin è nato a Grosseto dove è cresciuto cestisticamente parlando nelle giovanili, 30 anni la prossima settimana, 1,88 metri per 64 kili; queste le caratteristiche del nuovo colpo della Gemini Mestre che fra i piccoli l’anno prossimo potrà contare su di un elemento capace di stare in campo sia come regista che come guardia, un giocatore che proviene da San Vendemiano dove era arrivato la scorsa estate ma che prima del team trevigiano può contare una carriera cominciata con le maglie di Mens Sana e Virtus Siena.

Nel 2012/13 sbarca per la prima volta in B con la maglia di Riva del Garda per poi passare nelle annate successive a Montegranaro, Rimini e Livorno per poi passare nella stagione 16/17 a Faenza dove rimarrà un paio di stagioni con medie di oltre 10 punti a partita. Nel 18/19 il suo primo approdo in maglia San Vendemiano dove chiude la stagione con una media di 14 punti a partita che gli valgono la chiamata in serie A2 da parte di Orzinuovi. Dopo la parentesi in terra bresciana torna in serie B a Piacenza dove rimane la stagione segnata dalla sospensione causa covid e quella successiva conquistandosi una promozione in serie A2. Lo scorso anno a San Vendemiano Perin ha giocato complessivamente 16 partite mettendo a segno 166 punti.

“Cercavamo un giocatore che potesse essere un regista aggiunto ma anche un finalizzatore, il suo arrivo ci permette di allungare le nostre possibilità di gioco – spiega il direttore generale mestrino Samuele Marton – Perin è un giocatore di caratura importante e di esperienza che ha già vinto questo campionato e che ha anche giocato al piano superiore. Abbiamo basato la nostra scelta sulla grande motivazione che ci ha dimostrato unita alla voglia di poter giocare per quelle emozioni che solo un Taliercio gremito sa dare”.

Mestre conferma le proprie ambizioni mettendo a segno il primo acquisto per la stagione 23/24 assicurandosi la qualità di Fabio Bugatti, ala classe 98 di 2 metri per 87 kili proveniente da Casa Brianza Basket dove quest’anno ha viaggiato con una media di quasi 19 punti e 7 rimbalzi a partite, cifre che lo rendono un acquisto di prima qualità nel futuro roster mestrino.

Bugatti si può ormai ritenere un giocatore maturo per la serie B, sicuramente l’uomo più importante del gruppo di Casa Brianza della passata stagione ma anche un elemento di esperienza che potrà ancora crescere sotto la direzione di coach Ciocca dopo le stagioni passate rispettivamente ad Alba, dove ha mosso i primi passi in serie B nel 2017/18. Da là una crescita costante campionato dopo campionato che lo hanno visto protagonista successivamente per poi due stagioni con Olginate, una con Vigavano ed una a Cesena prima di accasarsi a Casa Brianza dove ha fatto registrare i propri numeri più importanti, cifre che Mestre vuole fargli migliorare ancora per poter confermare per il terzo anno consecutivo la crescita di una squadra che non vuole porsi limiti verso l’alto.