Serie B: La Gemini non sbaglia. Al PalaVega battuta Lumezzane

Una Mestre lucida e organizzata fa suo anche il match contro l’ammazzagrandi Lumezzane – bresciani capaci di battere Orzinuovi e San Vendemiano – al termine di una partita difficile che la Gemini ha saputo fare sua facendo leva sulla forza del gruppo da cui stavolta è uscito un superlativo Di Meco – 18 punti – ed un Bocconcelli capace insieme a Rossi e Mazzucchelli da dare la spallata decisiva al match nel quarto periodo.

Si parte con grande rinunce su entrambi i fronti, la Gemini deve fare a meno di Rossi mentre dall’altra parte manca Scanzi. I primi minuti danno subito un assaggio di quello che sarà il confronto, difese agguerrite e gara che va punto a punto. La Gemini del primo quarto studia, Bortolin e Rossi sono protagonisti di un avvio periodo in cui la Luxarm trova punti dall’arco, il risultato è il 10 pari a cavallo di metà quarto; Ciocca nel finale di periodo dà respiro a Bortolin per Di Meco, si capisce subito che la sua sia una bella serata perché apre con un gioco da 3 punti – canestro e fallo – e prosegue con una bomba frontale con Lumezzane che a sua volta dalla lunga pesca però i punti di un caldissimo Mastrangelo e di Dalcò, solo un canestro sulla sirena di Sebastianelli conduce al 20-18 di fine periodo.

Nel secondo quarto la Gemini parte di sostanza, Caversazio con un gioco da 3 punti sigla il +5 locale, una palla recuperata da Pellicano spinge Mestre al massimo vantaggio (25-18) dopo 2’30’’ da avvio periodo. La strada sembra in discesa per la Gemini invece arriva il tratto più opaco della gara mestrina, Ciaramella da sotto, Mastrangelo e Perez dalla lunga compongono un parziale di 8-2 in cui la Gemini trova solo 2 punti frutto di uno dei 9 assist di giornata di Caversazio (27-26). Il peggio per Mestre però deve ancora venire perché un paio di possessi gestiti male permettono a Lumezzane di mettere la freccia con Maresca che firma in penetrazione il 32-27 del 7’. Bortolin mette 2 liberi ma l’inerzia è dalla parte degli ospiti che in chiusura di periodo costringono Bortolin al terzo fallo, Dilas dalla lunetta e poi Mastrangelo portano il tabellone sul 29-36 alla pausa lunga.

Nel terzo periodo Ciocca prova Mazzucchelli e Pellicano insieme sul parquet, Caversazio, Rossi e Bortolin completano il quintetto ma il quarto si apre con Dilas che sigla il +9 ospite. Là Mestre è brava a lavorare sulla difesa, 2 liberi di Bortolin e una bomba di Pellicano riavvicinano la Gemini, Ciaramella penetra la difesa di casa per il 35-40 del 3’. Bortolin commette il suo quarto fallo con 6’17’’ da giocare nel periodo, Bocconcelli è a sua volta in panchina con 3 falli, per Mestre si fa dura. Ancora una volta però la squadra di Ciocca trova risorse dal gruppo, Rossi mette 4 punti consecutivi grazie anche ad una palla recuperata di Pellicano e a metà quarto Mestre è a contatto (39-40). Lumezzane ha un Mastrangelo in grande spolvero, una bomba e un tiro dalla media portano acqua al mulino ospite, Mazzucchelli in entrata dà ossigeno ai suoi, Dilas da sotto rimette la Luxarm avanti di 6 (47-41). Nel finale di quarto Mestre intensifica ancora il ritmo in difesa, la panchina lunga di casa è un tesoro che Ciocca sfrutta al massimo, Di Meco servito da Caversazio prima e dalla lunetta dopo mette 4 punti pesanti, una palla recuperata dalla difesa manda Mazzucchelli a siglare da 3 il sorpasso mestrino con 1’10’’ da giocare nel periodo (48-47), punteggio che resterà fermo fino a fine quarto.

Nell’ultimo tempo Ciocca conferma Di Meco centro, Mazzucchelli in regia, Caversazio come ala con Rossi ed il rientro di Bocconcelli a completare il quintetto. Quest’ultimo è l’arma in più di Mestre, suo il canestro del +3 di casa, ancora suo l’appoggio che traduce in canestro l’assist di capitan Mazzucchelli che porta la Gemini sul +5. Dilas fa infrazione di passi e anco Bocconcelli dalla media esce da un blocco per il 54-47 con 7’40’’ alla sirena. La Luxarm perde lucidità e trova solo 2 punti di Dilas, Rossi da 3 infierisce con due bombe consecutive (60-49) con meno di 6’ da giocare. Non è ancora finita perché un immenso Mastrangelo risponde con due tiri dall’arco e riavvicina i suoi (60-54), Di Meco da sotto mette 2 punti pesanti, ancora Mastrangelo di tabellone segna la sua terza bomba consecutiva che vale il 62-57. Mestre risponde ancora con Di Meco, un attacco gestito male dalla Gemini costringe Caversazio al quarto fallo, Dilas dalla lunetta tiene vivi i suoi (64-60). E’ l’ultima fiammata ospite perché Mazzuccheli da 3 uccide la partita, Mastrangelo ci riprova dall’arco ma stavolta non va, Bocconcelli mette il +9 con 1’44’ da giocare; Lumezzane ci riprova dall’arco senza successo, Mazzucchelli da 3 inchioda il risultato finale.

Ora Mestre è attesa da due trasferte ovvero Ragusa e San Vendemiano, comunque vada ci sarà da divertirsi.

Gemini Mestre - LuxArm Lumezzane 72-60 (20-18, 9-18, 19-11, 24-13)

Gemini Mestre: Manuel Di meco 18 (6/10, 1/3), Tommaso Rossi 16 (5/7, 2/4), Andrea Mazzucchelli 11 (1/4, 3/5), Matias Bortolin 9 (3/6, 0/0), Pietro Bocconcelli 6 (3/4, 0/3), Edoardo Caversazio 5 (2/3, 0/2), Nicolo' Pellicano 5 (1/2, 1/2), Fabio Sebastianelli 2 (1/4, 0/1), Edoardo Musco 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Matias Bortolin 9) - Assist: 25 (Edoardo Caversazio 9)

LuxArm Lumezzane: Daniele Mastrangelo 24 (3/6, 6/15), Samuel Dilas 13 (4/11, 0/2), Edoardo Maresca 9 (3/5, 1/6), Daniele Perez 5 (0/4, 1/5), Luca Dalco' 5 (1/1, 1/3), Daniele Ciaramella 4 (2/4, 0/2), Massimiliano Fossati 0 (0/2, 0/1), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0), Andrea Scanzi 0 (0/0, 0/0), Nicolo' Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Edoardo Maresca 9) - Assist: 11 (Daniele Mastrangelo, Luca Dalco', Daniele Ciaramella, Massimiliano Fossati 2)