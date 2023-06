Serie B: La Gemini mestre saluta Manuel Di Meco

Altro movimento in uscita per la Gemini Mestre che saluta una dei leader. Ecco il comunicato della società:

"Il basketmestre desidera ringraziare un altro protagonista di questa annata speciale: Manuel Di Meco. Lo Zio si è fatto apprezzare come giocatore e anche come leader di uno spogliatoio incredibile. Dopo una stagione simile è difficile separarsi da questi meravigliosi ragazzi, ma il sentimento e la riconoscenza reciproca rimarrà per sempre.

Ci ritroveremo nei campi, sei e rimarrai sempre un grifone del Basket Mestre."