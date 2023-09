Gemini Mestre: Buon test a Vicenza in attesa dell'esordio ufficiale

In attesa del debutto ufficiale della stagione previsto per sabato prossimo al Palavega di Trivignano – ore 20.30 ospite San Vendemiano per il primo turno di Supercoppa – la Gemini si impone per 81-68 nell’amichevole giocata contro l’Allianz Vicenza.

Buone indicazioni generali per coach Ciocca che ha dovuto rinunciare ancora a Morgillo sotto canestro – fastidio muscolare – ma che ha trovato diversi elementi in crescita dopo l’amichevole disputata a Rimini sabato scorso (team di A2).

Questi i parziali del match e i relativi punteggi individuali mestrini.

ALLIANZ VICENZA 68 - GEMINI MESTRE 81

Parziali: 14-28, 37-45, 55-58.

GEMINI MESTRE: Bugatti 16, Bocconcelli 2, Mazzucchelli 15, Pellicano 8, Zinato, Morgillo ne , Perin 10, Lenti 19, Caversazio 5, Sebastianelli 6, Zampieri. All.: Ciocca.