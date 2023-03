Incredibile derby veneto, vince la Reyer nell'overtime

Coach Spahija ripropone lo stesso quintetto visto in Turchia, l'Umana recupera De Nicolao. Verona parte con Cappelletti, Bortolani, Sanders, Davis e Smith. Inizio di gara molto equilibrato con Cappelletti e Willis protagonisti, sull'8-9 coach Neven chiama time-out.

Primo tempo

Partita molto fisica in cui le difese prevalgono sugli attacchi. Bramos smarcato dall'angolo firma il +4 Umana, 10-14 al 7'. Per gli orogranata entrano sul parquet De Nicolao, Ray e Tessitori, per Verona Anderson e Johnson. L'Umana raggiunge il bonus e Verona va a segno dalla lunetta. Anderson con la tripla a 20" dalla fine del primo quarto regala il primo vantaggio a Verona, Tessitori pareggia allo scadere del tempo, 16 pari dopo 10'. Punteggio che rimane basso anche in apertura di secondo quarto in cui Casarin con la tripla e lo sfondamento subito riporta avanti i padroni di casa. Granger e Parks ritornano sul parquet in un quintetto in cui c'è anche Brooks a cui Granger serve il lay-up del +1 (21-22) al 14'. Ancora Casarin protagonista, ma ancora Granger in versione assist-man per Tessitori. Il match continua ad essere equilibrato, Bramos e Watt tornano sul parquet. Si accende Bortolani da tre, Granger pure, due bombe e +4 Umana al 17'. Un paio di errori orogranata riportano la Scaligera a contatto (33-34). Tecnico a Ramagli al 18'. La magia di Bramos (2+1 dalla media) regala il +5 orogranata. L'Umana spreca un paio di buone occasioni e Bortolani punisce con la tripla. Granger allo scadere fissa il punteggio sul 38-42.

Secondo tempo

Si segna molto ad inizio del terzo quarto: Anderson e Cappelletti da una parte, risponde Parks con due bombe. Smith impatta la gara sul 50-50 al 24', risponde l'Umana con Watt e la bomba di Willis. Parks in transizione regala il massimo vantaggio all'Umana a metà della frazione, Ramagli chiama time-out. Verona si riavvicina con Anderson e Smith mentre Tessitori e Watt salgono a 3 falli personali a testa. L'Umana chiude il quarto con Granger, Ray, Bramos, Willis e Tessitori. Verona dalla lunetta si riavvicina e con la penetrazione di Casarin impatta la gara. 59-59 dopo 30' di gioco. Ray riporta avanti l'Umana ad inizio dell'ultimo periodo, ma Verona risponde dalla lunetta con Bortolani e Casarin, 63-61 al 31'. Ray pareggia con la penetrazione, ma la Scaligera raggiunge il massimo vantaggio con Casarin e la tripla di Anderson. Spahija chiama time-out sul 68-63 al 33'. Granger accorcia le distanza col floater, ma Johnson risponde con canestro e terzo fallo di Parks. Watt firma il -4 dalla lunetta, ma successivamente coach Spahija viene espulso per doppio tecnico. 73-67 a metà del quarto periodo. Granger e Watt guadagnano la lunetta, l'Umana tiene in difesa e si riporta a -1, 73-72 al 38'. Johnson è preciso dalla lunetta per il nuovo +3 Scaligera, Willis ricuce sempre dalla linea della carità, 75-73. Si entra nell'ultimo minuto di gioco, canestro di Anderson per il +4 Verona, Parks segna la tripla del -1 a 26" dalla fine. Fallo su Cappelletti: 1 su 2. Time-out Reyer per l'ultimo possesso con 20" da giocare sul 78-76. Parks subisce fallo e pareggia dalla lunetta, 78-78. Nell'ultima azione Parks stoppa Anderson e manda la partita all'overtime.

Overtime

Botta e risposta Johnson - Watt in lunetta in apertura di overtime. Verona va sul +5 con Smith e Anderson. Granger subisce il quinto fallo di Smith e riporta sul -3 l'Umana. Bortolani dalla lunetta per il nuovo +4 Scaligera. Umana anche sfortunata in un paio di rimbalzi beffardi sul ferro, la tripla di Bortolani fa esplodere il Forum. L'Umana non si arrrende: 5 punti di Granger e -2. Time-out Ramagli. Dopo la difesa Parks impatta dopo un airball di Bramos. Ancora l'Umana, ancora con la difesa. Parks allo scadere dei 24 secondi trova Willis che da tre è glaciale, 89-92. Time-out Verona per l'ultimo possesso con 13 secondi sul cronometro. Bramos fa fallo su Cappelletti, 2 su 2. Time-out per l'Umana ora, 91-92 con poco meno di 4 secondi da giocare. Willis fa 2 su 2, quinto fallo di Granger su Anderson che sbaglia di proposito il secondo. Finisce 92-95 per l'Umana Reyer, una partita incredibile.

Parziali: 16-16; 38-42; 59-59; 78-78;

Tezenis Verona: Smith 12, Cappelletti 13, Ferrari ne, Casarin 13, Johnson 10, Bortolani 16, Davis 5, Rosselli ne, Pini, Anderson 17, Udom 2, Sanders 4. All. Ramagli.

Umana Reyer: Tessitori 6, Spissu ne, Parks 19, Ray 6, Bramos 7, De Nicolao 1, Granger 19, Chillo ne, Brooks 2, Willis 16, Barbero ne, Watt 19. All. Spahija.