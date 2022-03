Esclusiva | Watt carica i suoi: «Contro il Valencia dobbiamo dare tutto quello che abbiamo»

Dopo la vittoria contro la Dolomiti Energia Trentino la Reyer affronterà domani sera, mercoledì, 16 marzo, la sfida importantissima contro Valencia.

Mitch Watt, migliore in campo nell'ultima di campionato, ci ha spiegato il momento orogranata e ci ha presentato in esclusiva la prossima partita di coppa: «Non credo che l'ultima vittoria possa rappresentare un punto di svolta della stagione: io penso che dobbiamo prendere ogni partita come viene e migliorare sempre di più. La gara che abbiamo vinto è stata dura, è stato un match fisico, siamo riusciti a segnare bene, e abbiamo giocato come un team».

MVP della gara contro Trento, Watt incalzato dai nostri microfoni, non si sofferma sulla sua prestazione ma giustamente guarda all'importante spirito di squadra: «E' stata una gara dove sono riuscito a fare bene già nel primo tempo e nel secondo anche il resto del team ha fatto grandi cose: così siamo riusciti a portare a casa il risultato».

Per quanto riguarda il turno di Eurocup, Watt non ha dubbi: «Siamo a metà stagione, è un momento duro... abbiamo giocato un sacco di partite. Ci sono stati infortuni e stop come per le altre squadre, forse qualcosa in più. Dobbiamo uscire da questo periodo e dalle difficoltà fisiche. Con Valencia -conclude- abbiamo disputato un match molto duro qui al Taliercio. Andare lì significa giocare in un campo ancora più difficile ma penso che ci stiamo preparando bene. Per noi è una gara importantissima: dobbiamo dare tutto quello che abbiamo».