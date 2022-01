Jordan Morgan orogranata: «Sono entusiasta, c’è il potenziale per fare grandi cose»

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare di aver perfezionato l’accordo con l’atleta Jordan Morgan. Centro di 204 cm, nato il 15 settembre 1991 presso la Scott Air Force Base dell’Illinois, negli Stati Uniti, Morgan è in possesso di doppio passaporto, statunitense e sloveno. Nella stagione 2020/21 ha giocato in Russia con l’Unics Kazan (20 presenze, a 9,3 punti e 4,8 rimbalzi di media in VTB League; 21 presenze, a 10,7 punti e 6,9 rimbalzi di media in EuroCup, dove ha affrontato anche l’Umana Reyer, mettendo a segno una doppia doppia: 11 punti e 10 rimbalzi) e, con la Nazionale della Slovenia, ha giocato 4 partite valide per i Campionati Europei, con 14,3 punti e 8,5 rimbalzi di media.

Le sue parole

Formatosi alla High School di Detroit Jesuit e poi al College di Michigan, terminata l’esperienza universitaria nel 2014/15 è arrivato in Italia, alla Virtus Roma, passando poi in Francia al Paris-Levallois e al Nantes (e chiudendo la stagione 2015/16 in D-League a Canton), in Grecia al Kymis, in Slovenia all’Olimpija e infine in Turchia al Banvit e al Pinar Karsiyaka. «Ho sempre avuto grandissimo rispetto per questo Club che ho affrontato tante volte da avversario – le prime parole di Morgan da orogranata – Qui c’è cultura vincente del lavoro e professionalità. Sono entusiasta, ho grande rispetto per i miei nuovi compagni di squadra e l’allenatore. Sono a disposizione di tutti, c’è il potenziale per fare grandi cose». Morgan sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni.