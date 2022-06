Anche Juan Pernias Escrig saluta la Reyer femminile

L’Umana Reyer saluta e ringrazia Juan Pernias Escrig che non sarà più assistant coach della prima squadra femminile. Arrivato nel 2017, Juan ha lavorato nel settore giovanile femminile e in prima squadra come assistente allenatore. A lui la società augura le migliore fortune professionali.

«Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio iniziato cinque anni fa e che fanno parte di questa grande famiglia – le parole di Juan Pernias – avranno sempre un posto nel mio cuore, dalle atlete (junior e senior) ai dirigenti, passando per gli allenatori. Grazie di cuore alla proprietà, al Presidente Casarin e a tutti i dirigenti per la fiducia.

E grazie ai tifosi che rendono questo sport ancora più meraviglioso. È stato molto bello, un sogno che si è avverato».