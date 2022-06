La Reyer saluta anche Julyan Stone: i tifosi chiedono il ritiro della maglia

L’Umana Reyer saluta Julyan Stone. Il giocatore dopo sei stagioni non vestirà più la maglia orogranata. Quinto di sempre come presenze nella storia del Club con 270 partite giocate e primo per assist distribuiti ai compagni, 796, e rimbalzi catturati, 1446, Stone è stato sicuramente uno dei pilastri del club. Un giocatore che ha contribuito a raggiungere grandi traguardi anche fuori dal campo, grazie alla sua generosità ed empatia.

Sul sito la società ha postato un video con i momenti più emozionanti di Stone alla Reyer. I playoff, le partite più dure e il rapporto con gli altri giocatori. In particolare Julyan ricorda con affetto il "fratello" Bramos del quale dice: «Mi ha supportato in tutto, fuori e dentro al campo. E' mio amico, mio fratello. Mi mancherà tanto in campo, perchè non troverò nessun altro giocatore come lui». Parole toccanti che non risparmia anche per altri del club, compreso Stefano Tonut: «Il cielo è il limite per te».

Inutile sottolineare l'amarezza della tifoseria che ha accolto la notizia con dispiacere. Per molti il giocatore poteva restare, qualcuno si domanda "se era davvero così difficile farlo restare". Ma la proposta che altri lanciano alla società è addiritttura il ritiro della maglia numero 5. Chissà se verrà accolta.