La Gemini di Halloween fa paura agli avversari

La Gemini torna di scena al PalaVega dopo 4 successi consecutivi contro la Bologna targata Gregor Fucka che è reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali contro Jesolo. Si comincia ma se la preoccupazione in casa mestrina era che la Gemini potesse partire non concentrata, i primi minuti cancellano questo dubbio, Bologna trova infatti i primi 2 punti solo dopo 4'23'' quando la Gemini ha già messo dentro 11 punti, 5 dei quali in striscia di Fazioli (12 nel periodo) che fissa il primo break (11-0). Bologna in avanti sotto canestro soffre la fisicità di Bortolin mentre dall'altra parte la Gemini è fluida, alternando manovra sull'arco a palloni sotto, con Mestre che continua a trovare il canestro con continuità portandosi con Bortolin sul +13 (9-22) all'8', prologo al +15 con cui si conclude il quarto.

Secondo quarto

Secondo semitempo con Bologna che prova a riaprire i giochi, Fontecchio dalla lunga mette i primi punti del secondo periodo, intanto Fucka prova una squadra più veloce inserendo Hidalgo e Galassi contemporaneamente sul parquet, con Beretta che da sotto trova il canestro del -10 che diventa subito -8 grazie ad un tiro dalla media di Galassi; Petrucci dalla lunghissima infila il nuovo +11 mentre ancora Beretta dall'altra parte ha la meglio su Stepanovic con team ospite che lentamente si avvicina costringendo Ferraboschi a rimettere Bortolin sul parquet, cambio che frutta puntuale con Mestre a segno con Drigo (31-20 al 6'). Un'azione da 3 punti - fallo e vale - di Dal Pos rimanda la Gemini avanti di 14 ma 2 liberi di Fontecchio e un fallo e vale di Rossi riavvicinano nuovamente Bologna. Un fallo in attacco a rimbalzo di Drigo, ancora su un tiro da 3 sbagliato, porta Rossi ai liberi che concretizza con l'ultimo minuto del periodo che vede Bologna avvicinarsi ancora sfruttando due contropiede e una bomba di Rossi per il 38-34 di pausa lunga.

Terzo quarto

Terzo periodo con Gemini che riparte con Bortolin e Drigo insieme sul parquet per trovare punti da sotto, è proprio l'italoargentino a segnare dalla lunetta e poi in tape in i primi punti del quarto; Petrucci dalla media rimette Mestre sul +10 con Allianz Bank che non concretizza in punti nessuno dei primi 4 possessi, situazione che costringe Fucka a chiamare time out con 7'32'' da giocare e con Gemini in possesso palla. Bologna prova la zona e Petrucci la punisce con la bomba del nuovo +10 (48-38) di metà quarto. Una tripla di Ianuale rimette Mestre avanti di 13 (53-40) con Fontecchio che dalla lunetta tiene vivi i suoi costringendo Bortolin al terzo fallo. Bologna ha il merito di restare viva con due tiri dalla media mentre Fazioli non mette la bomba del possibile +15 in chiusura di periodo.

La fine

Ultimo quarto con Bologna che prova Oyeh come lungo mentre la Gemini trova con Pinton dall'arco il primo canestro del periodo che vale il 61-46. Guglielmi mette due liberi ma ancora Pinton fa male da 3 con altre due bombe consecutive che mettono il tabellone sul 67-50 con 7'35'' alla sirena. Bologna trova 5 punti consecutivi con Mestre che non concretizza due possessi per poi ritrovare il canestro ancora da 3 con il solito Pinton di fatto uccide il match spedendo la Gemini sul +15. Bortolin su assist di Drigo schiaccia il 74-57 che si trascina fino al 6' minuto con ospiti che sprecano due possessi e che lo stesso Drigo da 3 trasforma nel +20 con gara troppo corta per essere più riaperta e con Bologna che nel finale rende solo meno pesante il divario.