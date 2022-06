Laura Meldere tornerà a vestire la maglia orogranata

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che Laura Meldere tornerà nella prossima stagione a vestire la maglia della prima squadra femminile orogranata dopo l’esperienza dello scorso anno al TTT Riga, con cui ha giocato nel campionato lettone e in EuroLeague Women. Nata il 1° giugno 2001 a Riga, in Lettonia, è in possesso di passaporto sportivo italiano per la formazione nel settore giovanile dell’Umana Reyer a partire dalla stagione 2017/18.

Ala/centro di 190 cm, grazie al doppio tesseramento ha esordito in Italia, dopo le stagioni in patria al Riga e al Cesis, nel campionato di A2 con il Sistema Rosa Pordenone, società del Progetto Reyer. L’anno successivo, insieme all’esordio in A1, ha vinto con le formazioni giovanili orogranata, nel 2018/19, lo scudetto Under 18 e la Coppa Italiana Under 20.

Dopo i Mondiali Under 17 a Saragozza e gli Europei Under 16 a Udine nel 2016, gli Europei Under 20 a Matosinhos e gli Europei Under 16 a Bourges nel 2017, la semifinale agli Europei Under 18 di Udine nel 2018, gli Europei a Sarajevo e i Mondiali Under 19 a Bangkok nel 2019, è entrata a far parte della Nazionale maggiore lettone.

Ha quindi raccolto, in due stagioni con l’Umana Reyer, 37 presenze in A1 (vincendo lo scudetto 2021), 7 in EuroLeague e 3 in EuroCup Women. Lo scorso anno, col TTT Riga, ha giocato 2 incontri (6 punti e 6 rimbalzi di media) in LSBL, 19 in WBBL (7,7 punti e 5,4 rimbalzi) e 10 incontri di EuroLeague Women (1,7 punti e 1,8 rimbalzi), competizione in cui è arrivata fino ai quarti di finale.

«Ho già vissuto a Venezia per quattro anni provando tante belle emozioni – le parole di Laura Meldere – e conoscendo persone fantastiche che mi hanno aiutato a crescere. Sono molto grata alla Reyer per l’opportunità di tornare a giocare qui. Quest’anno saremo una squadra completamente nuova e non vedo l’ora di conoscere tutti. Sono orgogliosa di giocare per la Reyer che è un Club con grande storia e ambizione. A presto!».