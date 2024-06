Reyer, numeri record per il Taliercio nella stagione 2023-2024

Un'altra intensa ed emozionante stagione di basket reyerino si è conclusa ed i ricordi delle tante vittorie, 74 tra prima squadra femminile e maschile, resteranno nelle menti e nei cuori dei tanti sostenitori reyerini.

Il tifo orogranata in questa stagione è cresciuto molto, sia nei numeri che nella partecipazione alle partite. 125.682 spettatori hanno riempito il Taliercio nella stagione 2023/24! Complessivamente al Palasport reyerino si sono disputate 52 partite, 23 della prima squadra femminile e 29 di quella maschile.

I numeri dell'Attendance delle gare delle leonesse hanno proseguito la crescita della stagione 2022/23, registrando oltre 1500 sostenitori di media, con il picco del Sold Out di gara 2 di finale scudetto contro Schio, la partita con più spettatori della stagione di LBF, giocata in un'atmosfera straordinaria.



Altri picchi significativi sono rappresentati da gara 1 di semifinale con Campobasso, 2871 spettatori, il big-match di regular season vs Virtus Bologna, 2638, gara 1 di finale vs Schio, 2547, e dalla semifinale di Eurocup Women vs London Lions, con 2533 tifosi reyerini.

I numeri dei playoff

Nei playoff scudetto la media spettatori per partita è stata 2505, con un riempimento del 71%. Complessivamente il Taliercio ha ospitato 36.254 tifosi al fianco delle orogranata

La prima squadra dell'Umana Reyer maschile ha disputato 29 partite al Taliercio, di cui 9 di Eurocup e 5 di playoff scudetto. In regular season il team orogranata è la squadra con la percentuale di riempimento più alta di tutta la LBA: 96%. Il dato sale ulteriormente nei playoff scudetto, in cui il Taliercio ha registrato una media di 3390 tifosi a gara, rappresentanti il 97% della capienza.



Nel corso della stagione regolare si sono registrati 7 Sold Out, di cui 4 consecutivi (Pistoia, Sassari, Milano, V. Bologna), contando anche i playoff salgono a 10 le partite da Tutto Esaurito. Complessivamente 89.428 tifosi hanno sostenuto da vicino gli orogranata al Taliercio.

Inoltre, la crescita del tifo orogranata non è solo nei numeri, ma anche nell'espansione geografica. Infatti, è sempre più allargata la fan base con sostenitori reyerini residenti non solo nel territorio veneziano metropolitano, ma in forte aumento dalle province di Padova e Vicenza.

I numeri, però, non raccontano l'atmosfera in cui si sono disputate gran parte delle partite, con una partecipazione straordinaria del tifo che è stato il sesto uomo in campo per entrambe le squadre. Gli under 24 rappresentano più del 33% degli tifosi e questo risultato è frutto anche dei tanti progetti di coinvolgimento dei giovani e giovanissimi che la Società promuove durante tutto l'arco dell'anno, anche in estate.

L'Umana Reyer, infatti, non si ferma mai ed è già pronta a nuove sfide ed avventure, da condividere con un territorio sempre più vasto e sempre più entusiasta e partecipativo.