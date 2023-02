L'Umana Reyer celebra il Carnevale di Venezia

La collaborazione tra Umana Reyer Venezia e Antonia Sautter Creations & Events in occasione del Carnevale 2023 ha rappresentato appieno il forte legame tra le due realtà e la Città di Venezia.

Le creazioni di alto artigianato dell’Atelier di Antonia Sautter, indossate dalle orogranata Francesca Pan, Awak Kuier, Martina Fassina, Shiori Yasuma e Mariella Santucci, hanno unito l’alta moda veneziana dell’ideatrice de Il Ballo del Doge alla storicità del Club in un’esperienza unica, nella stupenda cornice di Piazza San Marco. Scatti di Alessandro Scarpa.

Martedì grasso in Piazza Ferretto per l'Umana Reyer: le cheerleader, Leo Rey, Matteo Chillo e Jayson Granger hanno animato i tanti piccoli in festa in maschera. Musica, coreografie, tiri a canestro, ma soprattutto tanto divertimento e aggregazione per tutti i presenti. Lo staff Reyer ha inoltre colorato la Piazza con i palloncini ufficiali orogranata.

In occasione delle ultime due partite casalinghe delle prime squadre reyerine il Palasport Taliercio è entrato in clima Carnevale grazie a truccabimbi, maschere stupende e tantissimo divertimento tra i piccoli orogranata. All'intervallo delle partite, inoltre, sono state premiate le migliori maschere.