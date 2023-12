L’Umana Reyer chiude il 2023 in testa alle classifiche della Serie A maschile e femminile

Squadra in casa

L'Umana Reyer Venezia chiude il 2023 in vetta alle classifiche di Serie A1 femminile e Serie A maschile. Entrambe le prime squadre orogranata hanno confermato il primo posto grazie alle preziose vittorie esterne a San Martino di Lupari e Sassari.



Le Leonesse hanno concluso il girone d'andata senza mai perdere una partita: 12 vittorie con la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato.

Agli orogranata, invece, manca una partita per completare il girone d'andata, in programma domenica 7 gennaio al Taliercio contro Napoli. Il team reyerino comanda il ranking italiano maschile con 11 vittorie e 3 sconfitte, come miglior squadra a rimbalzo difensivo e terza miglior difesa del campionato.

Il commento del Presidente Federico Casarin

"È una grande soddisfazione chiudere l'anno con le due prime squadre in vetta alle rispettive classifiche. Ovviamente si tratta di un risultato parziale che non ci appaga, ma che ci gratifica e ci da una spinta per continuare a lavorare e migliorare".

E ancora: "Ci tengo a cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che lavorano e contribuiscono a questo Progetto: dalla proprietà alla dirigenza, alle giocatrici e ai giocatori, ai membri dei diversi staff, a chi lavora dietro le quinte nell'amministrazione, logistica e marketing, a tutti gli sponsor, ai tifosi che riempiono il Palasport e ci sostengono ad ogni partita, a tutti gli istruttori, alle società del Progetto Reyer e alle famiglie degli oltre 7.000 atleti del settore giovanile".

"Buon 2024 a tutti - conclude il Presidente orogranata - con la speranza che riservi tanta salute e soddisfazioni. Ci vediamo al Taliercio il 7 gennaio con il Reyer Day per iniziare l'anno insieme alle nostre prime due squadre. Duri i banchi!".