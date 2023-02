"E questo resta", il saluto a De Raffaele del Presidente della Reyer Venezia Casarin

A meno di 24 ore dalla decisione ufficiale di sollevare Walter De Raffaele, dopo 13 anni, dalla guida della Reyer Venezia il Presidente orogranata, Federico Casarin, affida al sito ufficiale del club una commossa e commovente lettera di saluto. Ecco il testo completo.

"Caro Walter - scrive Casarin - dopo 13 anni di intensa e proficua collaborazione le nostre strade, professionalmente parlando, giungono ad una svolta, ma la nostra amicizia, il nostro essere squadra nella squadra, non terminerà mai".

E ancora: "É un momento caratterizzato da diversi sentimenti, perché insieme abbiamo condiviso un percorso straordinario che resterà per sempre nella nostra storia, in quella della Reyer e della Venezia sportiva. La storia e i traguardi raggiunti in questi anni continueranno ad essere tramandati e mai dimenticati".

"I valori umani che il dottor Brugnaro ci ha trasmesso - prosegue Casarin - e che abbiamo condiviso, sono stati il vero segreto del nostro cammino. Come Presidente, ma ancor prima come amico, voglio dirti grazie. Grazie per la tua dedizione al lavoro, per la tua passione e professionalità che hanno fatto crescere il club, ancor prima dei successi. Grazie per la tua voglia di dare e ottenere sempre il massimo da tutti".

"È impossibile riassumere con poche parole il binomio Reyer – De Raffaele, per questo mi affido alla tua frase di quel 23 giugno 2017, in occasione del primo scudetto, sul palco di Piazza Ferretto: 'E questo resta!'. Ti auguro il meglio - conclude Federico Casarin - questa sarà sempre casa tua. Con grande stima e affetto".