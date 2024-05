Reyer sconfitta dopo un supplementare, la Virtus vince Gara 1 della semifinale playoff

Dal -20 al 21'30” al possesso per vincere nell'ultima azione dei tempi regolamentari, l'Umana Reyer sfiora il colpaccio in Gara1 della serie di semifinale sul campo della Virtus Bologna, che alla fine si impone per 103-89 alla Segafredo Arena, dove si tornerà per Gara2 domenica 26 alle 20.45.

LA PARTITA

Kabengele torna tra i 12 (ma solo per onor di firma) e gli orogranata confermano lo starting five delle ultime due partite. Trascinata dalle triple di Belinelli e dagli and-one di Pajola e Dunston, parte meglio Bologna (15-7 al 4'), con l'Umana Reyer che continua il piano partita di attacco del ferro come soluzione primaria. I padroni di casa toccano il +10 (19-9) al 6', con time out di coach Spahija che sblocca gli orogranata anche dall'arco: con due triple di Spissu e una di Heidegger è la Virtus a chiedere l'interruzione sul 22-18 all'8', ma il break continua con un'ottima difesa e una maggior reattività fino allo 0-10, per il pareggio a 22 di Heidegger dopo una stoppata di Tessitori a 49” dal primo intervallo, a cui si arriva sul 24-22.

Il fattore, per i padroni di casa, è in questo frangente Zizic, protagonista nell'11-2 a cavallo dei due quarti su cui arriva il secondo time out veneziano al 1'30” sul 33-24. Dai recuperi difensivi, dagli assist di De Nicolao e dalla presenza di Tessitori sotto canestro si passa dal 38-28 al 14'30” al 40-35 al 16', quando Parks, dopo due schiacciate, sbaglia però il sottomano del -3. E la Segafredo, tirando 11/13 da 2 e 2/3 da 3 nel periodo (contro lo 0/7 orogranata dall'arco) anche per qualche amnesia difensiva orogranata nel pitturato, ne approfitta per passare dal 42-37 del 16'30” al nuovo massimo margine, 52-37, con cui si chiude il primo tempo.

Le difficoltà offensive dell'Umana Reyer continuano in avvio di secondo tempo per il 57-37 al 21'30”, prima che Spissu, con una tripla, torni a muovere il punteggio orogranata dopo oltre 6' a cavallo tra i due tempi, dando il via a un parziale di 12-0 con l'and one di Tessitori (con il terzo fallo di Dunston e il bonus bolognese dopo meno di 3') e le altre triple di Spissu e Heidegger che spingono stavolta la panchina di casa al time out al 24' sul 57-49. Ma il break orogranata non si ferma: con Tessitori e i liberi di Spissu è 18-0 e 57-55 al 26'.

Bologna torna a segnare dopo più di 4'30” con l'and one di Hackett sul terzo fallo di Tucker e torna a +6 (64-58) al 27'30”, ma l'Umana Reyer non si fa intimorire e, dopo la tripla del -3 di De Nicolao al 28', coach Spahija chiama time out per dare fiato ai giocatori dopo la grande rincorsa e organizzare il finale di quarto, in cui prima Parks fa -1 (64-63), poi la Virtus, specie per il 4° fallo (su tiro da 3) di Simms, torna sul 67-63, prima di chiudere al 30' sul 67-65.

L'Umana Reyer continua a essere più intensa degli avversari, ma fallisce due volte la tripla del sorpasso e una il tiro del pareggio, così, dopo due triple bolognesi (molto fortunata la prima di Cordinier, di tabellone), al 31'30” è time out orogranata sul 73-65. E si riparte dalla schiacciata di Tessitori, a conclusione di un'ottima circolazione di squadra, con l'Umana Reyer che, sfruttando i rimbalzi offensivi, si riavvicina sul 75-72 al 34'30”, anche se coach Spahija deve spendere l'ultimo time out al 36' sull'80-72.

Parks si carica la squadra sulle spalle, portandola di nuovo sull'80-76 al 37', poi esce per falli Simms, ma è Bologna costretta stavolta al time out al 37'30” dopo la tripla di Spissu dell'81-79 e al 38', sulla tripla di Parks, c'è il primo sorpasso sull'81-82. Il finale vive su sorpassi e controsorpassi: segnano Hackett, Tessitori, Belinelli da 3 e, dopo un rimbalzo offensivo, Spissu col 2/2 dalla lunetta pareggia a 86 a -42”. La clamorosa stoppata di Parks su Shengelia concede all'Umana Reyer il potenziale ultimo possesso, ma Heidegger spende fallo in attacco su Belinelli a -8”. Dopo il time out Segafredo, comunque, Cordinier sbaglia da 3 ed è overtime.

Si riparte con il fallo di Shengelia su Tessitori a rimbalzo offensivo, ma è 0/2 dalla lunetta, così a muovere il punteggio per primo nel supplementare è il gioco da 4 di Belinelli al 41'. Heidegger mette un solo libero su 2, poi Belinelli segna di nuovo da 3 e Parks spende il quinto fallo a rimbalzo offensivo: al 42' è 95-87, con time out orogranata per tentare il tutto per tutto. L'inerzia però rimane in mano alla Virtus e si chiude così sul 103-89.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia 103-89 dts Parziali: 24-22; 52-37; 67-65; 86-86

Virtus Segafredo: Cordinier 9, Belinelli 26, Pajola 3, Dobric 2, Mascolo 4, Shengelia 11, Hackett 11, Mickey 8, Polonara 5, Zizic 8, Dunston 3, Abass 13. All. Banchi.

Umana Reyer: Spissu 19, Tessitori 20, Heidegger 14, Casarin 2, De Nicolao 6, Janelidze ne, Kabengele ne, Parks 17, Brooks, Simms 6, Wiltjer 2, Tucker 2. All. Spahija.

GLI HIGHLIGHTS