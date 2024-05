LBA, la Reyer cade al PalaBigi: Reggiana avanti 2-1. Spahija: "Abbiamo fatto poco"

Il PalaBigi si conferma fortino per la UNAHotels Reggio Emilia, che, con il 78-66 finale in Gara3, vanifica la rimonta orogranata dal -22 al -5 e costringe ora l'Umana Reyer a cercare il colpaccio sabato sera alle 20.45 per tenere aperta la serie di quarti di finale playoff e giocarsi poi tutto nella bella del Taliercio.

Spahija: "Abbiamo altri 40 minuti davanti a noi"

Il coach dell'Umana Reyer ha commentato in conferenza stampa la terza partita della serie vinta da Reggio Emilia che ora conduce 2-1. "Complimenti a Reggio Emilia che ha giocato una bellissima partita con una difesa straordinaria che li ha condotti al meritato successo. Noi abbiamo fatto poco, a parte quando abbassando il quintetto siamo stati più aggressivi al ferro e in difesa. Abbiamo fallito malamente il due possessi per tornare a -3, ma Reggio Emilia meritava questa vittoria, più di noi. Dal primo minuto fino al 30' hanno giocato con un'idea e tanta aggressività. Siamo arrivati a -22 che non è accettabile per me, per la nostra società e i nostri tifosi. Abbiamo altri 40 minuti davanti a noi, guarderemo i video e lavoreremo sulle cose da cambiare per vincere gara 4. Dobbiamo approcciare alla prossima partita con un cuore differente".

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Mentre l'Umana Reyer conferma il quintetto iniziale (Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Kabengele), Reggio inserisce in starting five Chillo e Faye e parte 5-0. Simms sblocca da 3 dopo 1'30” gli orogranata, che però continuano a faticare in attacco e coach Spahija chiama time out al 3' sul 9-3. Nonostante Reggio sia più reattiva a rimbalzo offensivo (già 8 nei primi 10'), paga le basse percentuale e così al 6' è 9-9.

Con un buzzer beater da 3 di Wiltjer l'Umana Reyer trova il primo vantaggio sull'11-12 al 7'30”, poi però i padroni di casa riescono a ricostruire il vantaggio, con il 8-16 al primo intervallo breve. La partita resta ruvida e confusa anche nei primi minuti del secondo periodo, con la UNAHotels che riprende il +5 (22-17) al 12'30” e poi è 25-19 al 13'30” dopo un infortunio al ginocchio sinistro per Kabengele, che comunque riuscirà più avanti a rientrare. Di nuovo un buzzer beater dall'arco, stavolta di Tucker, prova a dare la scossa (25-22 al 14'), anche se l'inerzia resta emiliana e al 18' è 37-23. Spissu si prende un paio di buone iniziative in attacco, infine il primo tempo si chiude sul 41-27.

La falsariga non cambia dopo l'intervallo lungo: la UNAHotels aggiorna subito due volte il massimo vantaggio fino al +17, mentre l'Umana Reyer si deve affidare a un nuovo buzzer beater da 3, stavolta di Spissu, per battere la difesa reggiana. Nemmeno un antisportivo a Weber cambia l'inerzia, con il time out di coach Spahija a metà quarto sul 54-34. Gli orogranata non riescono inizialmente mai a limare sotto il -18 e anzi al 27'30” è 62-40 e solo nel finale di periodo c'è una piccola reazione, per arrivare all'ultima sosta sul 64-47.

In avvio di quarto periodo gli and one di Tucker (col quarto fallo di Faye) e Simms, che poi schiaccia il 64-53 al 31'30” con pronto time out reggiano. La UNAHotels si sblocca, ma sempre Simms provoca quarto e quinto fallo di Black, prima di spendere a sua volta terza e quarta infrazione. È Tucker a trovare i canestri del 66-61 al 33', con Reggio in chiara difficoltà offensiva e gli orogranata che pagano le palle perse. Il punteggio resta così congelato fino al 35'30”, quando Smith segna dalla lunetta il 68-61 sul fallo del bonus veneziano.

La panchina veneziana prova a riordinare le idee con un time out, ma al 38', anche per la nuova imprecisione al tiro dell'Umana Reyer, Smith e Chillo trascinano di nuovo i padroni di casa sul 76-63. Al 38', dopo il nuovo time out veneziano, arriva il quinto fallo anche per Faye, ma il tempo per recuperare è ormai troppo poco, con anche qualche errore di troppo di Tucker dalla lunetta, e così il match si chiude sul 78-66.

Il tabellino

UNAHotels Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 78-66 Parziali: 18-16; 41-27; 64-47

UNAHotels: Weber 5, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 5, Faye 7, Smith 18, Uglietti 2, Atkins 8, Black 10, Vitali 5, Grant 2, Chillo 16. All. Priftis.

Umana Reyer: Spissu 12, Tessitori 3, Heidegger 7, Casarin 2, De Nicolao 2, Janelidze ne, Kabengele 2, Parks 6, Brooks, Simms 10, Wiltjer 7, Tucker 15. All. Spahija.

Gli highlights