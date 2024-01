Dominio orogranata al Taliercio, la Reyer batte l'Aquila Trento 93-68

Con una prestazione di valore assoluto, in un match mai veramente in discussione per la superiorità orogranata, l'Umana Reyer travolge la Dolomiti Energia Trentino 93-68 e si riprende almeno per la serata dell'anticipo della terza giornata la leadership in campionato.

Trento viene superata in tutte le statistiche, tranne che ai liberi, con quattro orogranata in doppia cifra, tre migliori rimbalzisti (Spissu, Brooks e Simms a quota 6) e ben 21 assist, a partire dai 5 di De Nicolao e Simms.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Fin dall'inizio i ritmi sono elevati, con entrambe le squadre ispirate in attacco. Trento trova il primo vantaggio (che sarà anche l'unico) sul 4-5 al 2', ma l'Umana Reyer, concentrata in difesa, con ottima circolazione offensiva costruisce il 7-0 per l'11-5 al 4'.

La reazione ospite vale l'11-10 al 4'30”, ma non cambia l'inerzia, perché al 6'30” è 20-13, prima che si abbassino leggermente le percentuali, ma senza mutare il divario: al 10' è 22-15.

Con 9 assist su 13 canestri (saranno 13 su 18 all'intervallo lungo), l'Umana Reyer costringe la panchina trentina al time out sul 30-19 al 13', poi però il break orogranata continua fino al 9-0 per il 34-19 al 13'30” e, dopo la terza tripla consecutiva a segno per Heidegger, è di nuovo time out trentino a metà periodo sul 40-22. Tucker firma il +20 (42-22) al 16', con gli ospiti che nel finale limano parzialmente fino al 44-29 al rientro negli spogliatoi.

Il parziale trentino prosegue in avvio di ripresa fino al 2-9 per il 44-31, poi Trento arriva anche a -12, ma dal 49-37 l'Umana Reyer torna completamente in controllo e, con lucidità e reattività, si porta dal 54-41 del 24'30” al 60-41 del 27', trovando un ottimo contributo da tutti i giocatori schierati sul parquet da coach Spahija.

E, nel finale, un ottimo Brooks firma il nuovo massimo margine, con le squadre all'ultimo intervallo sul 68-47. Le giocate dell'Umana Reyer sono un rebus irresolubile per Trento, che vede addirittura uguagliare lo scarto dell'andata di 26 punti sul 77-71 al 32'30”.

La Dolomiti prova il tutto per tutto, limando progressivamente fino all'82-68, ma al 37': troppo tardi per pensare di rientrare veramente in partita. Anzi, nel finale, schierando anche O'Connell (subito a segno) e Janelidze, il parziale di 11-0 consegna all'Umana Reyer la vittoria per 93-68.

Per la quarta giornata di ritorno, l'Umana Reyer scenderà di nuovo in campo di sabato, il 3 febbraio alle 20.30 a Reggio Emilia. Prima, martedì 30 gennaio alle 20, è in programma l'ultimo match interno di EuroCup, contro il Prometey.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 93-68 Parziali: 22-15; 44-29; 68-47

Umana Reyer: Spissu 17, Tessitori 9, Heidegger 15, Casarin 10, De Nicolao 3, O'Connell 2, Janelidze, Brooks 9, Simms 6, Wiltjer 8, Tucker 14. All. Spahija.

Dolomiti: Ellis 7, Stephens 3, Hubb 7, Alviti 16, Conti ne, Forray 7, Cooke 2, Udom 1, Biligha 8, Grazulis 10, Baldwin 7. All. Galbiati.

GLI HIGHLIGHTS