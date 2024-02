Serata no per l'Umana Reyer: al PalaBigi vince la Unahotels Reggio Emilia

Una serata di grande difficoltà al tiro (spicca in negativo soprattutto il 7/28 da 3), con problemi di organico (agli ancora non recuperati Parks e Kabengele si aggiunge già nel secondo quarto Tessitori, espulso per un doppio tecnico e a metà dell'ultimo quarto si infortuna anche Brooks), impedisce all'Umana Reyer di contrastare efficacemente l'Unahotels Reggio Emilia, che si impone con un rotondo 77-60.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Confermato il quintetto con Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori, gli orogranata partono difendendo forte e senza falli (il primo nella metà campo difensiva arriva dopo oltre 9'), ma con qualche palla persa di troppo (saranno già 5 nei primi 10') e difficoltà di tiro. Nei primi 4' arrivano solo due triple di Simms per il 5-6. Bello il duello sotto le plance tra Tessitori e Faye, che si scaviglia a metà quarto sul 7-10, peraltro ottimamente sostituito da Atkins.

Se si esclude un canestro di Tessitori, nei primi 10' per gli orogranata segna però solo Simms (14 punti con 3/4 da 2 e 2/3 da 3), così, nonostante 6 assist e il predominio a rimbalzo (11-8), l'Umana Reyer insegue al primo intervallo breve sul 17-16. Reggio prova l'allungo in avvio di secondo quarto (23-19 al 12', 28-22 al 14'30”), affrontato con gran foga da entrambe le squadre, ma l'Umana Reyer non molla e al 15'30” è 28-26.

Alcune decisioni arbitrali contestate infiammano gli animi: ne fanno le spese Heidegger (tecnico dopo canestro segnato) e soprattutto Tessitori che, dopo aver firmato il 31-28 al 16', viene espulso per doppio tecnico per proteste. La Unahotels ne approfitta per allungare sul 38-28 al 18', con Casarin che subisce un paio di falli e lima parzialmente dalla lunetta sul 38-30 al rientro negli spogliatoi.

Le difficoltà offensive degli orogranata continuano anche in avvio di secondo tempo, con Reggio sul 42-30 al 22', 30” prima che Heidegger sblocchi l'Umana Reyer con una tripla, ma l'inerzia non cambia nonostante il tecnico alla panchina reggiana al 23'30” consenta di riavvicinarsi sul 44-36 e poi, al 24'30”, arrivi il bonus per i padroni di casa.

È in particolare Weber a trascinare la Unahotels, che fa la voce grossa anche a rimbalzo offensivo, sul 53-38 al 26' dopo il time out di coach Spahija. Gli orogranata sfruttano il bonus con intelligenza, ma sbagliano troppo tiri anche aperti da 3 (5/22 al 30'), così al 30' è 60-44. Il divario si allarga ulteriormente al 31' (63-44) con il parziale di 8-0 interrotto dalla tripla di Wiltjer al 32', seguita dal canestro di Brooks per il 63-49 che spinge la panchina reggiana al time out che rimette subito le cose in carreggiata per Reggio Emilia: al 34'30” è 71-51.

Piove sul bagnato al 35'30” con l'infortunio di Brooks, costretto ad accomodarsi in panchina dopo una scivolata sul parquet, a partita comunque ormai compromessa. In pieno garbage time, Reggio tocca il +22 sul 76-54, esce per falli Heidegger, poi finisce 77-60

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Unahotels Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 77-60 Parziali: 17-16; 38-30; 60-44

Unahotels: Weber 18, Bonaretti 1, Cipolla, Suljanovic, Galloway 7, Faye 8, Smith 12, Uglietti, Atkins 17, Vitali 6, Grant 3, Chillo 5. All. Priftis.

Umana Reyer: Spissu 6, Tessitori 6, Heidegger 6, Casarin 9, De Nicolao 2, O'Connell ne, Janelidze ne, Brooks 4, Simms 14, Wiltjer 8, Tucker 5. All. Spahija.

GLI HIGHLIGHTS